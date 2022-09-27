女星曾愷玹曾參加台灣「才藝美少女」選拔，榮獲第二名，因清新外型受到關注，之後擔任多部MV女主角進入演藝圈，在周杰倫的MV《我不配》飾演女主角和周杰倫談戀愛，又在周杰倫執導電影《不能說的秘密》裡飾演晴依一角，因此被外界封為「J女郎」，在2013年宣布嫁給大她16歲的藝術經紀人陳冠宇結婚，並生下女兒後就逐漸淡出演藝圈，近期才決定復出拍戲；今日她釋出鬼臉照片，一度讓網友認不出來。

曾愷玹今（27）日在社群平台發文：「我真心覺得，我的化妝師很愛我」，照片中她一頭長髮披肩，上半身穿著平口黑上衣，露出大片香肩，不過一向清新氣質的曾愷玹卻擺出鬼臉，扭曲的眉毛擠出抬頭紋，下顎用力歪嘴模樣露出一顆牙齒，非常不在乎形象，下一張照片化妝師的手變成拳頭，她閉上右眼做出眨眼的可愛表情，嘴巴俏皮嘟起。

上傳這組照片的她還搞笑問粉絲：「這會是一篇自毀前程的po文嗎？」許多粉絲連忙回應：「還是很美」、「怎麼看都你最美」、「偶爾看看搞笑的妳，挺好」、「不會，仙女怎樣都是仙女」、「也太可愛了」、「她一定很愛妳」。

曾愷玹擺出可愛鬼臉。（圖／kaikaitzeng0422 Instagram）

曾愷玹曾談起淡出演藝圈轉變成全職媽媽的心路歷程，她說自己很享受在當「太太」、「媽媽」的平凡生活，且會親自準備家人的三餐，每餐都會有兩種蛋白質和兩種蔬菜，但因為女兒漸漸長大，大多時間都在上學，反倒「嫌棄」她為何不去工作，曾愷玹說：「我也開始覺得我也該給自己放風了，做一些自己想做的事情。」待各方面時機成熟後，該回演藝圈追尋自己的目標。