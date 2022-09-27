桃園1名加油站打工的邱姓男子和15歲小璇（化名）交往，並發生90次性行為，小璇母親聽聞女兒失身後氣得報警提告，一審時桃園地院法官判邱男執行有期徒刑2年6月，邱男不服提起上訴，高院法官考量邱男坦承犯行，且尚有悔意，改判邱男應執行有期徒刑1年6月，緩刑4年。

根據判決書指出，1名邱姓男子於臉書認識1名15歲小璇，邱男明知小璇未滿16歲之人，竟於109年4月至10月交往期間，在其桃園市住處或車內，以每週3次之頻率，與小璇在30周內發生90次性行為，小璇母親得知此事後氣得報警提告。

一審法官依於14歲以上未滿16歲之女子性交，共90罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑2年6月，邱男不服提起上訴，高院法官認為邱男於警詢、偵訊、一二審審理程序中坦承不諱，且邱男已與小璇於法院民事庭達成調解並履行部分條件完畢，認定一審法官未考量邱男犯罪後態度，故撤銷原判決。

高院法官認為邱男明知小璇年僅15歲，竟無法克制己身情慾，與小璇多次發生性交行為，考量邱男與小璇互為男女朋友，犯後始終坦承犯行，且已與小璇及小璇母親達成和解，足認邱男尚有悔意，故依對十四歲以上未滿十六歲之女子為性交，共90罪，各處邱男有期徒刑3月，應執行有期徒刑1年6月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，可上訴。