少騙了！針對總統蔡英文24日說「要讓年輕人一起決定國家未來」，國民黨台北市議員候選人高揚凱今(27日)在臉書直批：「騙鬼啊？」他指出去年四大公投，年輕人最挺藻礁、核四，支持率壓倒性超過七成，卻因為民進黨私心作祟，脫鉤大選封殺年輕人投票機會，最終無一通過。高揚凱怒喊：「18歲公民權，不是給民進黨騙票的工具！」

高揚凱表示，今年，民進黨提出修憲複決公投，又想綁大選舉行。國民黨老早就表態支持18歲公民權，但反對民進黨偷渡統獨修憲、擅自變更中華民國領土，民進黨竟然造謠「國民黨阻擋年輕人投票權利」，企圖塑造政黨世代對立。但是他提醒，大家有沒有注意到，這半年多來，民進黨的黨公職好像不太敢花資源真正宣傳18歲公民權？尤其最近民進黨接連出包，林智堅的論文抄襲、陳時中的公廁偷窺、NCC的數位中介法等等。

他指出，更別提蔡英文完全執政六年，完全沒改善的低薪、失業、高房價問題，讓年輕人活得越來越痛苦，整天還要看到民進黨的權貴政二代卡位，魚肉鄉民欺壓百姓的嘴臉。民進黨嘴巴上說18歲公民權，那請問18歲年輕人有打疫苗的權利嗎？沒有嘛，買疫苗一拖再拖，不惜犧牲人命，只為了炒作高端股價。美國日本送我們的疫苗，被無限膨脹的第二類對象特權佔滿。

「揚凱大聲說一句，現在年輕人最賭爛的就是民進黨啦！」高揚凱強調，18歲公民權的修憲公投，即使綁大選舉行，也需要965萬票的超高門檻。然而，台大法律學院特聘教授顏厥安曾多次強調，18歲公民權只需要修法，不需要修憲。顏厥安教授立場深綠，卻勇於拆穿民進黨的詐騙手法。民進黨在立法院席次過半，沒有過不了的法案，明明直接修法即可，卻硬要搞到修憲複決，司馬昭之心路人皆知。

他指出，萬一公投結果是同意票佔多數，卻不足965萬門檻而未通過。各位覺得，到時民進黨立委會出來說，「其實修法就可以了啦，我們來修法吧？」不可能嘛！這才是民進黨最惡毒的地方，它們清楚知道自己這幾年來的倒行逆施，早已惹年輕世代反感，所以想要最後撈一把，榨乾年輕人的剩餘價值。

高揚凱不只支持18歲公民權，還要呼籲藍營的好朋友，「年輕人挺民進黨」的時代其實逐漸過去了。在選舉過程中，他也看到許多年輕夥伴願意投身政治，一同對抗民進黨的威權暴政。「青年是時代的先鋒，青年是時代的重心，任何一個時代的革新與復興，無不以青年為主力、為核心。」國家需要革命青年，青年需要革命教育，共勉之。