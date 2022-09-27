大陸央視網新聞聯播報導，大陸全國政協、中央統戰部、國僑辦、港澳辦、國台辦、僑聯27日在人民大會堂聯合舉行大陸國慶73周年招待會，中共政治局常委、大陸全國政協主席汪洋致詞表示，要深入貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。祖國統一勢不可擋，「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」註定失敗。

汪洋指出，中共建政73年，中共十八大以來，中國之路越來越寬廣、中國之治越來越成熟、中國之理越來越彰顯。

汪洋強調，今年是中共和大陸國家發展進程中具有重大歷史意義的一年，中共二十大即將召開。事關中共和國家事業繼往開來，事關中國特色社會主義前途命運，事關中華民族偉大復興。要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興而不懈奮鬥。

汪洋稱，全面準確貫徹「一國兩制」方針，落實大陸中央對特別行政區全面管治權，落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」，全力支持特別行政區政府依法施政，全力支持香港、澳門保持獨特地位和優勢，全力支持香港、澳門更好融入國家發展大局。

汪洋指出，要深入貫徹新時代中共黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，秉持「兩岸一家親」理念，推進兩岸關係和平發展、融合發展。祖國統一勢不可擋，「挾洋謀獨」沒有出路，「以台制華」註定失敗。

要全面貫徹落實中共和大陸國家僑務政策，更好凝聚僑心、彙集僑智、發揮僑力、維護僑益，讓世界對中國多一份瞭解和認同，讓中國夢和世界夢相融相通。

要全面貫徹落實中共和大陸國家僑務政策，更好凝聚僑心、彙集僑智、發揮僑力、維護僑益，讓世界對中國多一份瞭解和認同，讓中國夢和世界夢相融相通。

報導稱，招待會由中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪主持。部分在北京中共中央政治局委員、中央書記處書記，全國人大常委會、國務院、全國政協領導人、港澳台僑各界代表約700名出席。