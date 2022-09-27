跨聯盟籃球邀請賽經過10天的激烈角逐，27日晚間進入最終決戰，由飾演【黑亞當】的巨石強森在大螢幕上驚喜現身為冠軍戰揭幕新北中信特攻與台啤英熊的對戰名單，讓現場球迷驚喜萬分，彩蛋則安排即將上映的DC大片【黑亞當】精彩電影預告與燈光雷射秀，震撼台北和平籃球館！

UBA籃球勁旅健行科技大學整隊也特別專程到現場見習更高殿堂的賽事！即將成為UBA新興禁區毀滅者的史魯齊表示：「冠軍賽開場很酷，球員進場的氛圍讓我開始期待UBA的開賽，但這之前要先跟球隊去看『黑亞當』，感受DC英雄的魅力！」

【黑亞當】由巨石強森擔任主演，並在導演豪梅寇勒特瑟拉的執導之下，首次將這位DC超級英雄的故事搬上大銀幕。在遠古的坎達克，特斯亞當被賦予眾神的強大力量，但因他將力量用在復仇，於是被囚禁後成為黑亞當。經過近5000年後，黑亞當從人類成為神話，再成為傳奇。

如今黑亞當已獲得釋放，但其獨特的正義形式是出於憤怒，因此受到當今正義協會的英雄們挑戰，包含鷹俠、命運博士、原子粉碎者和旋風。【黑亞當】將於10月19日搶先全美在台灣上映，讓我們一起期待巨石強森完美詮釋的英雄黑亞當！