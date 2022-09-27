現年17歲的烏克蘭少年伊果‧克雷門科(Igor Klymenko)，利用自己的電子專業，改裝4軸空拍機，使其成為可探測地雷的無人機，這項發明使他獲得2022年的全球學生獎，獲得了10萬美元獎金。

史密森尼學會雜誌(Smithsonian Mag)報導，2月24日，俄國入侵烏克蘭，原本住在首都基輔的克雷門科與家人被迫離家，搬到最西的利沃夫附近農村，以躲避戰禍。

不過，即使遠離了基輔，在戰爭初期，烏克蘭幾乎沒有地方聽不到砲火與爆炸聲。克雷門科說：「我和8個人住在一起，很長一段時間，每天都在爆炸聲、火箭聲、飛機聲的壓力中渡過。」

克雷門科獲得全球學生獎。(圖/smithsonianmag)

為了排解戰爭的緊張情緒，他在4月的某一天，決定找些事情來做，他想起小時候的一個突發奇想：何不發明可探知地雷的機器人？

會有如此想法，來自2014 年俄羅斯入侵克里米亞，當時克雷門科才年僅9歲，卻已經在新聞上看到地雷的危機，後來更得知，地雷問題是全球普遍的，每年都有幾千人誤觸地雷而傷亡，而全球的未知地雷數量多達1.1 億枚。

克雷門科表：「戰爭再次爆發後，我發覺地雷問題比2014年變得更加重要。許多大人在保衛烏克蘭，我也應該貢獻出自己的力量。」

地雷分為兩種：針對坦克和裝甲車輛的「反車輛地雷」，以及針對人員的「人員殺傷地雷」。1997年，有150多個國家簽署《禁止人員殺傷地雷條約》，因為相比於反車輛地雷，人員殺傷地雷對平民的危害更大。烏克蘭於 1999 年簽署了該條約，但俄羅斯和包括美國在內的其他幾個國家，則沒有簽署該條約。到 2022 年為止，人權觀察組織已在烏克蘭發現至少7種人員殺傷地雷，和6種反車輛地雷。

目前探測地雷的方式，包括金屬探測，動物嗅探，和地雷探測器。無人機探地雷在最近幾年有好幾個團隊正在開發，排雷研究社(Demining Research Community)開發了一種無人機，使用圖像和機器學習來辨別地雷，準確率達到 92%。另一個反地組織Mine Kafon，使用由圓球型無人車來破壞與清除地雷，不過它更像是清出一條安全走道。

克雷門科的地雷偵測，是用最簡單也有效的金屬探知。他解釋「在烏克蘭，最常見的反車輛地雷是 TM 62 M，它有一個金屬外殼，所以用金屬探測器很容易找到。雖然人員殺傷地雷要小得多，但大多數俄羅斯地雷，即使外覆塑膠外殼，但裡頭的零件仍有大量金屬。」

在學校裡學C語言的克雷門科，將四軸飛行器加裝任務電腦，會記錄GPS坐標，起飛後，一旦金屬探測器遇到地雷，它就會記錄可疑地雷的位置，並轉換為精度為 2公分以內的 GPS 坐標。探雷器可以飛行 20到30分鐘，飛行距離可達11公里。

克雷門科已完成2具原型機，也取得2項烏克蘭專利。他的學校幫他報名在紐約市舉辦的Chegg.org 全球學生獎，他不負眾望的獲得首獎，獎金為 10萬美元。

未來，克雷門科還希望提高地雷探測器的準確性，至少加上一個噴漆設備，在發雷地雷時直接在當地標示，以更好尋找。最終，他還想加入引爆功能，就可以直接清除。