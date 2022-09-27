受到新冠肺炎疫情影響，國內旅遊爆發，連假期間不少旅館、飯店一房難求，日前有一名在旅館工作的網友表示，發現有客人用銅板價就訂到房間，讓他一度以為訂房網出錯，後來才得知，是老闆想要作弊刷旅館評價，最後反而弄巧成拙。

原PO在臉書粉專《靠北住宿2.0》發文直說：「我想X北一下老闆」，某次上班時，他發現陸續有辦理入住的客人，竟然只用了幾十塊就訂到旅館，直覺情況有異狀的原PO趕緊查看訂房網站，懷疑是網站設定出了問題。

原PO怎麼樣也沒料到，問題竟出在自己老闆身上，原來，老闆發現訂房網站的評價「掉星星」，竟突發奇想，在訂房網上設定了一堆跟御飯糰價格相近的房間，想要自己快速訂房刷評價，但人算不如天算，老闆才剛設定好住宿價格後，下一秒就被客人手刀搶訂。

貼文曝光後，讓許多網友忍不住留言大笑，「老闆真的太天真XD」、「下次老闆想開銅板價時，可以上來給連結嗎？」、「神操作真的笑死」、「老闆頭腦需要補一下，訂房網隨時都有人跑單幫刷價格的」。