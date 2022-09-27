來看新北風光！新北市在全台灣不但人口最多，也幅員遼闊，擁有好山好水好風光。9月27日適逢「世界旅遊日」，新北市長侯友宜大力推薦新北市的山海及都會美景，如同東京、紐約一般，擁有多國文化的國際級都會發展力，從淡蘭古道到新北歡樂耶誕城，處處有驚喜，還有溫暖的人情味，每一次的體驗都彌足珍貴。

「邀請生長在這片土地上的你，一起品味新北之美！」侯友宜今(27日)在臉書發文表示，今天是世界旅遊日，新北市有山、有海、也有都會美景，景緻變化萬千，不亞於國外，還是一個多元族群融合的大城市，如同東京、紐約一般，擁有多國文化的國際級都會發展力。

侯友宜介紹新北之美說，這裡幅員遼闊，有豐富的自然資源，往山裡走，可以到淡蘭古道感受人情味及大地之美；往海邊走可以到青春山海線，將灑落在海面的夕陽餘暉美景盡收眼底；往都市走，有即將到來且充滿幸福氛圍的新北歡樂耶誕城，處處都有驚喜。

他感性表示，人生就像旅行一樣，總是會遇見不同的風景，每一次的體驗都彌足珍貴。新北的山林秘境、在地美食、都會風光等著大家來挖掘，歡迎大家來感受新北陽光的溫度、微風吹拂綠草的波盪、在地人情味的溫暖，你會愛上新北這座美麗的城市。