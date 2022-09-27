資深媒體人周玉蔻指前中華民國小姐張淑娟涉緋聞案，引發喧然大波，陳時中競選團隊傳出針對周玉蔻事件定調3點，包含無關選舉人不攻擊等。中天《盧秀芳辣晚報》27日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾「對於陳時中忙著切割周玉蔻」的看法，許多民眾認為「是真心換絕情」；更有年輕人反問「會不會陳時中一選完，然後馬上就去周玉蔻的專訪」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》27日由「辮子妹」進行街訪，對於陳時中提出的「3點」切割周玉蔻，許多人認為「已經講了這麼多訪問了，現在因為這件事情就把我切割掉」、「真心換絕情吧」、「真的可以哭欸」、「告訴陳時中，切割來不及了」、「這就是勝者為王，敗者為『蔻』」、「我覺得她就是出來講太多話了，所以有點害到陳時中，我自己是這樣的感覺，就是及時止血嘛」、「政治就是這樣嘛，誰衰的時候就不要貼她太近，不然都是會扣分」、「這個就符合大家說的變色龍，然後大家都是看時機點，沒有什麼持久的信念或想法，在什麼時機點就蹭一下，蠻符合他的形象的」。

甚至更有年輕人反問陳時中「會不會一選完然後馬上就去她的專訪？」、「風頭過了可能就會好，見機行事？可能私底下會有一些接觸」。而對於周玉蔻跟陳時中的關係，有民眾則認為「有時候會看到一些周玉蔻專訪陳時中的片段，就會知道她蠻喜歡他的」、「反正她支持綠營嘛，我覺得她都是有這個目的的，我們看得出來的」、「這種投機份子，我們就不予置評了」、「政治就是這樣，有時候該做的一些切割還是要有」；對於周玉蔻在被告前夕向張淑娟道歉，民眾則認為「道歉沒有用」、「人家已經可能被誤會，來不及了」、「傷害已經造成了」。