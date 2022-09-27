屏東香蕉次級品增加價格崩跌，農委會啟動香蕉去化措施，高雄市長陳其邁近日多次與農業局長張清榮前往高雄香蕉產地旗山地區了解狀況，目前蕉價已趨於平緩，市府團隊在市長指示，已啟動多元措施來協助蕉農即將進入盛產期的衝擊。(高雄市農業局提供／林雅惠傳真)

屏東香蕉次級品增加價格崩跌，農委會啟動香蕉去化措施，高雄市長陳其邁近日多次與農業局長張清榮前往高雄香蕉產地旗山地區了解狀況，目前蕉價已趨於平緩，市府團隊在市長指示，已啟動多元措施來協助蕉農即將進入盛產期的衝擊。

高雄市政府農業局表示，高雄香蕉種植面積約2150公頃，為全國第4約佔14.6％，今年因氣候穩定且夏季高溫，高雄的秋冬蕉已陸續產出，市府團隊在市長陳其邁指示下，9月已啟動多項措施，包括爭取企業團購與電商訂單，10月初家樂福將辦理旗山香蕉促銷推廣活動，此外，除了持續輔導香蕉加工研發多項製品，農業局積極推廣國際行銷，每周穩定出口生鮮香蕉到日本，希望多管齊下，協助蕉農因應即將進入盛產期的衝擊。

旗山農會陳理事長表示，市長陳其邁緊緊緊，不只每天早上熱線關心香蕉產地情形，剛傳出蕉價下跌的消息，第一時間就指派農業局長張清榮到旗山，旗山蕉農都很感謝市長對產地的關心。

旗山農會香蕉產銷班班長張宏士說，今年上半年香蕉價格不錯，進入夏季後，因為天氣太熱，加上沒有颱風，香蕉量大價格自然就較低，香蕉價格波動，主因是香蕉產量與市場需要的問題，「若是不瞭解香蕉產業，透過媒體放送香蕉價格崩盤的誇大訊息，這攏是害到我們蕉農。」

針對農糧署於屏東展開為期一周的香蕉去化作業，高市府表示，目前屏東去化作業已結束，若未來產地價格產生問題，將向中央建議增加去化點，請農民朋友不要擔心，若未來再開啟去化工作，所有載運香蕉去化的相關運費，一律由農業局來補助。

另有關香蕉收入保險，除了中央補助50％，高雄也加碼30％，市府也建議中央能以春夏蕉跟秋冬蕉作為保險期間，以符合實際。另於不同鄉鎮均有種植香蕉的農民，也能在一個鄉鎮農會完成所有投保作業，避免農民舟車勞頓。

高雄生產的香蕉品質優良，不僅香氣濃郁、口感Q彈，還含有豐富的營養成分，海內外有口皆碑，市府農業局打造「高雄首選」品牌投入國內外行銷，香蕉更是每年東京食品展中不可或缺的一員，不只是生鮮香蕉受到日方青睞，加工品的詢問度也相當高，市府歡迎民眾在產季多多選購高雄香蕉，可在「高雄首選電商平台」購買，或響應高雄市府推出企業團購，用具體行動支持高雄在地農民。