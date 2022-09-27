年輕世代加入跨國企業任職，最期待的是派往海外總部並接受訓練，特別今年終能揮別2年多來的疫情阻隔。花旗台灣27日表示，今年7月有儲備主管直接前往紐約總部密集受訓數週，學習跨國團隊合作並拓展全球視野。近來也有越來越多優秀儲備主管於完成培訓後前往香港、新加坡、越南、印度等國家工作交流，汲取更多海外經驗，成為全方位的跨國金融人才。

花旗台灣2023年花旗暑期實習生招募計畫正與全球花旗集團同步起跑，即日起至2022年11月20 日前都可提出申請，表現優異的暑期實習生在實習計畫結束後，已有超過五成表現出色的暑期實習生，於實習結束時直接錄取成為隔年的儲備主管。

花旗(台灣)銀行表示，今年的暑期實習生預計招募名額10～20位，聚焦在企業金融業務相關領域，花旗管理團隊將親自出席實體校園說明會及線上說明會，與學生面對面說明花旗各部門業務運作、在台發展前景，以及領先業界的人才培訓制度。