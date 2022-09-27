颶風伊恩（Hurricane Ian）來勢洶洶，雪佛龍（Chevron）與英國石油（BP）暫停墨西哥灣部分海上平台的石油生產，並將工人移至安全的地方。殼牌（Shell）表示正密切注意颶風動向，目前殼牌在墨西哥灣的作業尚不受颶風影響。