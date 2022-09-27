颶風伊恩來襲 石油巨頭暫停墨西哥灣作業 23:392022/09/27 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 颶風伊恩（Hurricane Ian）來勢洶洶，雪佛龍（Chevron）與英國石油（BP）暫停墨西哥灣部分海上平台的石油生產，並將工人移至安全的地方。殼牌（Shell）表示正密切注意颶風動向，目前殼牌在墨西哥灣的作業尚不受颶風影響。 颶風菲奧娜肆虐波多黎各 強風驟雨再襲多明尼加 美F35暫停交付 全因驚現這陸製品 美兩大工會指控雇主暫停貨物運輸作為談判籌碼 #颶風 #墨西哥灣 #伊恩 #暫停 #殼牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海地暴動情勢嚴峻 我大使館即刻暫停對外服務 14:512022/09/15 政治 漂流死豬再驗出非洲豬瘟 即日起金門豬肉暫停輸台 23:242022/09/15 生活 美對中喊話：盼恢復氣候變遷談判 04:102022/09/07 財經要聞 颶風伊恩來勢洶洶 古巴多省、佛州全州緊急狀態 15:352022/09/27 國際 看衰景氣 聯邦快遞撤銷年度財測 04:102022/09/17 全球財經 救災善後為先 謝龍介宣布暫停選舉活動 21:172022/09/18 政治 梧棲區大庄里長楊維萍昨病逝 中市選委會：該里暫停里長選舉 11:242022/09/21 政治 歐盟擬暫停2355億融資 鐵了心逼匈牙利改革 13:292022/09/19 國際 開演10分鐘就遇強震 音樂劇《倒垃圾》直接喊暫停 16:212022/09/18 娛樂 熱帶風暴攪局 NASA登月火箭試射第三度中止 06:102022/09/25 科技 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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