聯準會（Fed）強硬升息重創美股與市場信心，藍籌股道瓊工業指數周一宣告淪陷掉入熊市，標普5百指數創下近2年新低，市場恐慌指數（VIX）飆破30點大關，創3個月最高。

好在由於有Fed官員表達擔心激進升息的策略，加上大盤短線超跌後吸引逢低買盤進場，美股周二跳空開高，道指大漲360點或1.2％至29621點，標指勁彈1.5％，那斯達克更大漲2.0％。

在多位Fed官員近來連番發表鷹派貨幣政策論點後，終於有人對於Fed升息速度表達相對保守的立場，芝加哥聯準銀行總裁伊凡斯（Charles Evans）暗示，他對於Fed為對抗通膨快速升息的策略「有所擔心」。

伊凡斯同時指出，對於美國經濟避免陷入衰退，他持審慎樂觀的看法，前提是不會再有任何的外部震撼。

Fed超鷹利空彈威力強大，美股迭迭不休，大盤周一一度出現止跌跡象，但隨著債市殖利率飆漲，盤勢又急轉直下，3大指數收盤再拉出長黑，道指大跌1.1％後跌入熊市，標指大跌1％，2大指數均收在近2年新低。

華爾街恐慌指數VIX周一飆破30點大關，來到32.26，遠高於50日移動平均值23.86，並創3個月新高。造成市場恐慌的主因為Fed激進升息，投資人擔心美國經濟將陷入衰退。

美國公債殖利率周一持續飆漲，10年債殖利率單日大漲逾18個基點，來到3.878％，創2010年4月以來最高。

美股已連5日收黑，周一加重市場賣壓的是Fed激進升息效應已外擴至英國，英鎊對美元崩跌至歷史新低，投資人擔心英國金融市場動盪可能衝擊歐洲與美國經濟。

AlphaTrAI投資長高克曼（Max Gokhman）表示，「美國投資人通常不會太在意英國市場的動態，周一美股的反應凸顯市場高度緊張，任何風吹草動都會觸發賣壓，這也意謂著美股已落底。」