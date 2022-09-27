民眾黨新竹市長候選人高虹安連日遭《鏡週刊》爆料其博士論文涉嫌抄襲。高虹安今（27日）早赴台北地檢署提告《鏡週刊》社長裴偉、撰文記者等人《刑法》加重誹謗罪、違反《選罷法》意圖使人不當選罪，不過民進黨還是全面追殺。對此，前立委沈富雄今日更是猛轟蔡政府「非常膚淺、殘酷」，引發討論。

沈富雄今日在網路節目《少康戰情室》中表示，現在就是執政黨的作法，非常膚淺、殘酷、短線操作，更直言「民進黨要得到的就是短線利益，不擇手段」，沈富雄痛批，今天民進黨今天最糟糕的地方，就是它的核心價值被扭曲了，這些都站不住腳，再來是治理無方，治理的能力沒有了，完全靠小編、網紅。

最後沈富雄認為，「今天民進黨還有兩個月，若是要好好幹，挽救這個殘局的話，就要給焦糖哥哥和四叉貓一點臉色，『你的好心我心領了，但不要幫倒忙』。」沈富雄也說「今天民進黨利用這些搞得非常順利，所以食髓知味，搞到尾巴搖狗」。