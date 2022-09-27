連接俄羅斯與歐洲的兩條北溪天然氣管線近日接連傳出漏氣，令市場擔心北溪管線恢復供氣更加遙遙無期，也讓歐洲能源基礎建設的安全性亮起紅燈，再度刺激天然氣價格暴漲。

被視為市場標竿的荷蘭10月天然氣期貨價在27日盤中上漲11歐元，至每千度184.50歐元。荷蘭11月天然氣期貨價在盤中上漲13.85歐元至每千度203.10歐元，英國11月天然氣期貨價也上漲24便士至每英熱單位408便士。

丹麥能源部長喬詹森（Dan Jorgensen）稍早表示：「昨日我方在連接俄羅斯與歐洲的北溪二號管線發現一處漏氣。這條管線尚未營運，但管線內含有天然氣。」丹麥政府已在第一時間下令漏氣處方圓5海里的海域禁止船隻通行，以免發生起火意外。

無獨有偶，瑞典海事管理局也宣布：「北溪一號管線發現兩處漏氣，其一位在瑞典經濟海域，其二位在丹麥經濟海域，兩處距離相當近。」