資深媒體人周玉蔻26日大鬧北檢令全台看傻眼，被按鈴申告的前中姐張淑娟說「妳那麼漂亮」，若對照周玉蔻真實年齡，或可稱為駐顏有術？臉書粉專「綠能你不能」PO出一張「年輕正常的CoCo」對照圖，對比她後來傾綠時期的樣貌，直呼有如金庸武俠《天龍八部》中的「天山童姥」，暗酸民進黨的標案真香，讓她不缺很燒錢的醫美加持。

綠能你不能27日在臉書發文附圖表示，「先給大家滿滿的周玉蔻，我因為年紀太小了，其實還真的有點忘記以前的co2姊長什麼樣子，還好有熱心網友幫忙考古，是說樣子也改變得太大了吧，襪靠！愈活愈年輕啊！連臉都長得有點不一樣了。但是弄醫美跟修圖很花錢的誒，錢哪裡來？」

他指出，約2012年周玉蔻就開始她的整形修圖之路，也就在那個時候，她開始政治立場由藍轉綠，突然變成台派女神呢！後來更是在民進黨2016年執政後，電視節目開不完、媒體話語權牢牢掌握，重點成立的「放言科技」、「夢想成真」兩家公司，爽賺綠營執政縣市給的媒體標案。

只見對照圖中有年輕正常的CoCo、還算正常的CoCo、歷經衣櫃寶寶的CoCo、開始有醫美加持的CoCo，綠能你不能驚呼天山童姥愈活愈年輕、綠色力量挹注！還酸「打玻尿酸跟修圖費可是很燒錢的」，讚嘆民進黨的標案真香，讓她愈活愈年輕。