連鎖小火鍋品牌「三媽臭臭鍋」今（27）日宣布10月起漲價，每鍋定價將調漲20元，消息一出令人感嘆荷包又要失血，但也掀起小火鍋評比論戰，就有網友認為小火鍋品牌「六扇門」才是平價火鍋王者，引發許多共鳴。

原PO在PTT八卦板發文表示，綜觀市面上各家小火鍋，認為平價火鍋王者應該是「六扇門」，不僅名字霸氣、裝潢還行、料也是給最多的，強過三媽臭臭鍋等各家小火鍋，也好奇發問「應該沒人會吃其他間火鍋吧？」

貼文引起網友熱議，不少人補充評價，「六扇門自助區東西比較多」、「六扇門超讚，屌打什麼三媽、石二鍋」、「六扇門的咖啡機也挺猛的，有三種可以選」、「六扇門料也很多，有些火鍋料很好吃」、「光是淋豬油就能吃三碗飯了」、「八卦是，這家還是美食沙漠起家的」、「當時新竹唸書第一次吃真的驚為天人，後來八鍋也跟上，其他也跟上」。

不過也有網友推薦其他品牌，「我自己覺得大呼過癮和五味鍋最好吃」、「中南部很多小火鍋都有簡便自助吧吃到飽，億品鍋還有涼麵跟沙拉，讚不絕口有滷肉飯吃到飽」、「鍋賣局也很不錯」、「五鮮級才是最強的」、「六扇門、饌囍堂，再上去就大喜鍋了」。