民進黨台北市長候選人陳時中近日因為名嘴周玉蔻風波，衝擊選情，不過陳並未選擇與周玉蔻切割；陳時中競選總幹事吳思瑤表示，陳時中沈穩、中道，不會在任何壓力下，去做不是自己人設的設定。

對於陳時中團隊為讓選舉重回正軌，內部定調3個基本態度，與選舉無關的人不要攻擊、政策本身不要抹黑、無關的八卦不要涉入。吳思瑤說，這並非為了周玉蔻事件才定出「三不」，與對手攻防的對應，團隊選舉至今都是很清楚定位，只是很遺憾被在野黨操作。

對於陳時中選情受到周玉蔻波及，吳思瑤說，周玉蔻事件當然會讓很多支持者擔心陳時中選情受到影響，但是影響事件太多了，這是對一個團隊的影響，若要隨之起舞，就不是阿中的風格，就是不能為單一事件去做些有違背風格的處理。

她說，團隊討論到這件事時，陳時中說，做人要沈穩、做事要中道，回到選舉本質，溢出於選舉當事人以外，跟選舉無涉的人都不應當去操作；「我認為，這是陳時中的修為」。

吳思瑤表示，以她的觀察，陳時中防疫過程一路走來，承受來自國內外的阻力，選舉時，藍白陣營夾擊，所有事都可以牽扯，「不過陳時中都是沈穩、自信，相信台北市選民在政策的專業度，是他堅持最重要的信念」。