正妹一早出面驚見家門前疑似出現雨傘節，讓她嚇壞拍下PO網。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

曬黑的雨傘節？有名正妹要從家中出門時，驚見門外有條「棕黑相間」的條狀物，遠看過去像是雨傘節，讓她趕緊拿起手機拍下，並發上臉書求問「這到底是什麼」；網友一見笑翻，並幫忙解答「雉雞的尾羽毛」、「很單純的毛而已」，不過也有網友表示「我很驚訝看了15秒，這攝影手法厲害」、「不說，我還以為是龜殼花」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社二館」發文，並上傳1段影片，從影片中可見，有1條「棕黑相間」長條狀的東西，遠看就向1隻雨傘節，且該條狀物前方較寬，往後時逐漸變細，但是黑色條紋卻變粗，並且疑似頭的部分還有觸鬚；原PO一早出門看見此長條狀物，便拿起手機拍下，並感到驚慌的表示「這什麼呀！到底？！」。

事後經網友解釋才知道只是一根「雉雞毛」，讓她自虧是台北俗。（翻攝自臉書爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛留言表示「不說，我還以為是龜殼花」、「一開始以為是蛇」、「外星生物來訪」、「是蛇快跑」、「這應該是百步套到響尾吧！妳先看看他能不能動，如果能的話妳就發了」、「我很驚訝看了十五秒，這攝影手法」、「害我超級認真盯著影片」、「曬黑的雨傘節」。

但多數網友則笑翻表示「這不是羽毛嗎？」、「不就一根鳥毛而已」、「很單純的毛而已」、「雉雞毛啊」、「羽毛啦！大驚小怪」、「雉雞的尾羽毛」、「好長的羽毛」、「雨傘節的羽毛」、「環頸雉的羽毛 我們家農田附近有時會看的到」。

原PO之後也表示「看完網友們留言終於了解了」，且自虧自己是台北俗，所以連雉雞毛都不知道，還拍得像蛇一樣，不過她表示「一早出門時，遠看被嚇到，還特地拿著手機拍攝，等它動」。