女星林心如早年以瓊瑤劇《還珠格格》紫薇格格的角色而廣為人知，後在大陸拍攝《美人心計》、《傾世皇妃》等多部影視作品，多部作品膾炙人口，成為影壇經典，近年由她主演並擔任製作人的電視劇《華燈初上》爆紅，行程滿檔的她釋出一段外出放風的影片，讓許多網友提醒要注意安全，同時注意到她私下身型依然很瘦驚呼「腿好美」。

林心如今（27）日發文自嘲：「這樣算活動路障嗎」，興奮分享第一次騎滑板車的過程，同時補充，「友人只准我10/22後才能使用電動模式所以硬生生把電動騎成腳動，也是挺有趣的活動」。影片中林心如戴著白色棒球帽和灰色口罩，穿著牛仔襯衫和黑色緊身褲在鏡頭前努力滑行，她滑到一半似乎因為後方有機車經過而停下，等確認機車過了之後才繼續往前滑行，不過林心如第一次滑似乎還不太會控制方向，一度滑到路中間才慢慢往旁邊偏移。

影片後製文字寫下：「跟我跟我跟我一起去兜風」，許多粉絲回應：「注意安全～哈哈 但這樣感覺用走的比較快」、「不錯的，還是注意安全」、「其實….走路就好」、「姐！一定要注意安全哦！吸取上次金鐘獎前血的教訓！美美的走上領獎臺！」、「真的注意安全哦」、「天啊！野生心如ㄟ」、「哈哈哈要騎著這個去露營嗎？」、「友人是老公嗎？」有粉絲直接認出林心如滑行的街道「迪化街」有人注意到林心如私下打扮比較休閒，但真實身型還是讓吃驚「太瘦了吧！」、「腿好美」。