台中百貨周年慶戰火自9月8日起開打至今，各家百貨業績分傳捷報！台中新光三越27日宣布，周年慶首波自10月6日至10月19日壓軸登場，整檔期25天、營業額目標48億元！台中七期百貨雙雄新光三越與大遠百，今年周年慶檔期將合搶87億元的百貨市場大餅！

台中新光三越百貨受惠疫情趨穩，精名品與家電、家用品等業種買氣大爆發，挹注今年前三季營業額估達158億元（未含稅），年增逾2成。若周年慶業績順利達標48億元，前十月累計營業額有望提前二個月衝破200億元大關；如此一來，今年全年營業額挑戰250億元的歷史新高峰、也將毫無懸念！

周年慶搶先登場的台中大遠百店長藍卓成表示，今年周年慶整檔營業額目標挑戰39億元，受惠國際精名品、珠寶等高單價商品買氣爆發，周年慶檔期開打至今、營業額明顯成長16％，挹注前三季營業額預估可達144億元（未含稅），年增約25％，對今年營業額衝破200億元大關有信心達標。

此外，中友購物節首波9月8日至9月26日期間，營業額年成長10％，尤其是名品、休運男裝、童裝、特販課，年增率均逾2成表現最佳。中友購物節自9月29日至10月26日推出第二波促銷活動，9月29日至10月10日推出全館滿千送百、三波獨家會員禮、主題餐廳家族點數放大折抵-200點可折抵200元、雙十連假天天抽Galaxy Z Flip4摺疊手機，共3名、17大銀行刷卡滿額禮等眾多回饋。

新光三越台中店長許宜敬表示，新光三越百貨會員點數skm points今年首度加入周年慶檔期，線上線下擴大回饋規模滿千贈千點、化妝品單筆滿2,000送2,000點、全館累計5,000送5,000點，首5日skm pay限定大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送萬點。點數不僅可折抵消費，更可扣點兌換新光三越聯手義大利國寶級設計品牌Pininfarina推出的義式精品廚具、日本BALMUDA美學家電，以及最新最夯的百大夢幻逸品；此外，扣100點還能抽百萬賓士、台中店獨家再抽長榮新航線來回雙人機票等大獎！

不僅如此，新光三越今年1、2樓大規模改裝升級，獨家引進5家精品新櫃及3家頂級香氛，如台中首間全新概念店Alexander McQueen、中部獨家女士高級時裝FENDI，台中首間全新概念店BALENCIAGA、全球首發獨家概念店BYREDO 、以及當代標誌香氛精品店Diptyque、香水界特斯拉EX NIHILO，還有獨家英國高級時裝奢華新櫃ALEXENDER MCQUEEN、男裝BLANCIAGA等全新加入今年周年慶戰局，再創時尚消費新話題。

新光三越skm online及APP線上線下購物零距離、熟客系統及多元支付等不斷升級的數位服務，今年新光三越周年慶聯手24大重量級品牌，包括國際名品TOD’S、COACH、3C迷關注的[i]Store、時尚家電首選Dyson、以及休閒運動夯牌NIKE等，推出以獨家首賣、專屬優惠，讓民眾輕鬆就能用最划算的價格購入心中所需夯品！

此外，台中大遠百為迎戰來勢洶洶的新光三越周年慶，即日起至10月11日周年慶期間，推出百貨服飾累計5,000送500，化妝品/內睡衣主打雙重優惠，單筆2,000送200、10/3前單筆1萬再送200；10/3前國際精品單筆1萬送500、精品服飾指定櫃位單筆1萬送1,000。

此外，台中大遠百為鞏固大家電客單價，大家電指定專櫃單筆1萬送1,000；針對珠寶黃金區加碼單櫃累計15萬送1,500、35萬送5,000；還有高消費加碼禮百貨服飾累計5萬加送800，使用HAPPY GO PAY消費滿5,000再送200。