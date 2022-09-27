《素還真》幕後團隊獲得金馬獎入圍肯定。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂國際多媒體睽違22年，今年再次推出電影《素還真》，除了在台北電影節上嶄露鋒芒，也遠征海外各大影展。今第59屆金馬獎公布入圍名單，《素還真》以劇情片類型報名，拿下3項入圍，分別為最佳美術設計（林典右／曾豪銘／林芷蔚）、最佳造型設計（樊仕清／陳有豐）、最佳動作設計（廖嘉升／林奎協／莊人銘）。

霹靂國際多媒體董事長暨電影《素還真》導演黃強華（文章）對於《素還真》入圍金馬獎3大獎項，除了非常感謝評審的青睞之外，也肯定霹靂的同仁們一起在布袋戲影視娛樂上的耕耘。

黃強華表示，有陣容堅強的團隊作為後盾，加上近幾年霹靂積極地將觸角延伸至國際合作上，才發展出今日特有的布袋戲文化，對於這次入圍的美術設計、造型設計、動作設計的技術，有信心接受市場的檢視。未來更將會結合新的科技與技術，讓布袋戲更精緻化，推廣到全世界。

《素還真》由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導，與已故國寶級的「八音才子」黃文擇獻聲演繹，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他的神秘起源。

霹靂國際多媒體總經理黃亮勛指出，為了在大銀幕上給觀眾更真實的感受，電影《素還真》的所有場景皆採用實景搭設，堅持以人工實拍的方式完成，徹底展現布袋戲特攝文化的珍貴之處。其中兩隻巨大神獸「球尾麒麟」與「劍尾麒麟」因戲偶尺寸僅有人身的一半高，因此所有場景與大大小小物件道具，都需依比例還原製作，並再一一呈現出「真實生活感」的細節。