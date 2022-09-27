哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)表示，他的國家「會收容與照顧那些在逃離絕望境地的人。」此話一出，在一星期內，有98,000名俄羅斯人逃入哈薩克。

美聯社報導，與俄羅斯接攘的幾個鄰國，包括哈薩克、喬治亞，邊界都出現大量湧入的人潮，包括開車、騎自行車，甚至步行穿越的都有。

當然，歐洲國家是更熱門的目標，但是門檻較高，持有芬蘭或挪威簽證的人早就已經離開，因此這才看到中亞的逃亡潮。

俄羅斯國防部曾表示，這次部分動員，只有徵召大約 30萬名曾參加過戰鬥，或擔任過軍職的備役軍人才會被徵召入伍，但俄羅斯各地區都有報導稱，徵兵單位有自己的壓力，因此正在「捕捉」不屬於這些範圍的人員，這引發廣泛的恐慌。

哈薩克內政部長艾哈邁特扎諾夫(Marat Akhmetzhanov)說，當局不會將那些逃避徵召的人遣送回俄國，除非他們被列在國際通緝名單上，才會因罪犯的身分遭到刑事指控。

哈薩克斯坦總統托卡耶夫則說的語帶溫情，他說「我們政府有義務協助俄羅斯人進入他的國家，因為目前的形勢不容樂觀。」

「我們必須照顧他們，並確保他們的安全。這是一個政治和人道主義的問題。」他承諾會與俄羅斯舉行會談，但不涉及遣返。