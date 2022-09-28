今年度「張正傑的輪椅音樂會」高雄場由高雄捷運公司、高市府社會局、中鋼集團教育基金會攜手合辦。（袁庭堯攝）

去年「張正傑的輪椅音樂會」高雄場，吸引滿滿的人潮圍觀。（張正傑提供）

去年「張正傑的輪椅音樂會」高雄場，吸引滿滿的人潮圍觀。（張正傑提供）

堅持公益演出也要最高規格，「張正傑的輪椅音樂會」高雄場10月1日下午將在衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場登場，張正傑和他的樂團，帶來多首膾炙人口的歌劇及台灣民謠，要近距離與輪椅族朋友分享音樂的感動。

今年的「張正傑的輪椅音樂會」邁入第8屆，張正傑攜手小提琴教父蘇顯達、青年小提琴家張芝庭、中提琴博士徐曉虹、鋼琴家廖皎含組成五重奏，也邀請到國內知名女高音蔣啟真，唱出膾炙人口歌劇選曲及台灣民謠。

張正傑的琴弦總能傳遞溫暖的力量，他熱心公益多年，曾巡迴台灣各監獄公益演出，希望藉由音樂的力量、鼓勵受刑人勇敢回歸社會、與親友對話。張正傑表示，過去他曾受邀到某所監獄演出，演出前發現前排竟設有「貴賓席」，受刑人只能隔絕在後、遠距離欣賞。當場他要求撤掉貴賓席、長官們全都退開，讓受刑人往前欣賞他的演出，演出後還與受刑人暢談閒聊。

有帶著孩子的女受刑人當場聽得感動落淚，也有男受刑人事後來信、感謝他的演出意外替他的親子關係破冰，女兒終於願意和他說話。

「什麼都能取消，就是跟輪椅族的約定不能取消！」張正傑念念不忘輪椅族是展演廳的弱勢，不但每個廳只保留6席，距離更是遙遠。2015年起他規劃首場「輪椅音樂會」，高雄場曾在高雄捷運美麗島站「光之穹頂」下、衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場舉辦，場場爆滿，路過的遊客比輪椅族還興奮、狂喊安可。

該音樂會10月1日下午4點在衛武營榕樹廣場展演，由高雄捷運公司、高市府社會局、中鋼集團教育基金會攜手合辦，歡迎輪椅族朋友事先上KKTIX報名網站預留位置。

音樂會隔天、10月2日張正傑在衛武營的售票演出「親子音樂會－動物狂歡節」緊接登場，東西方趣味對照的選取及活潑的互動演出模式，也是年度搶手親子熱門活動。12月17日，張正傑在衛武營還有一場「從安可曲開始？」個人獨奏會，兩廳院官網已正式售票。張正傑認為，音樂沒有階級之分，就算是售票演出，他也堅持用最通俗的票價，讓常民大眾都能聆聽最高水準的演出。