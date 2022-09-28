在實驗室裡，專注力研究都在嚴格控制的環境下進行。光線保持昏暗，強弱都有明確的規定。受試者坐的地方距離螢幕五十六吋。我們還會檢查你的眼球活動，確定你是否按照指示直視前方。最重要的是，為了確保我們測試的參數不會受到不明因素干擾，我們明確規定你要把專注力放在哪裡。這種狀況高度人工且不自然，真實世界遠比這複雜、活潑且充滿未知。但真實世界才是我們專注力發揮影響力的地方。

在你的大腦裡，專注力會偏袒某些腦內活動。它偏愛的腦內活動就能「贏得獎品」，對腦中正在進行的活動發揮更大的影響力。在你的大腦外面，「注意力市場」贏得的大獎則是引誘你掏出錢包。注意力商人帶領設計師和程式人員團隊，運用演算法想盡辦法贏得你的注意力，贏得了注意力也就能賺到你的錢。而且非常有效。

最近，我正在為家中的新電磁爐尋找一組平底鍋。我上網google「電磁爐平底鍋」之後跑出很多資料。但是看了我喜歡的美食部落客的影片，瀏覽幾頁有趣的文章之後，我還是找不到我要的鍋子。隔天我一打開Gmail 就看到一則廣告，標題是「哈囉，廚具愛好者！」。登入社交媒體，我的動態牆滿是平底鍋廣告。我相信廣告商這樣死纏爛打，像獵犬一樣追蹤你的數位足跡，把產品丟上你常去的頁面，希望你賞臉點擊，對你來說已經司空見慣。而我還真的點了下去。我點下一個我認得的公司的廣告，還點了一個紅色廣告，閃爍著：「阿米希，現時特價！敬請把握！最後七分鐘！」

不斷有人在獵取我們的注意力。廣告商比任何人都知道專注力有多珍貴，也知道如何抓住你的注意力。神經科學文獻指出左右專注力的三大因素：

一、熟悉：我第一次點下連結，就是因為之前聽過那家公司的名稱。我的專注力立刻因為過去的經驗而強烈地偏向一邊。熟悉的名字冒出來時，彷彿磁鐵把我的專注力吸引過去。

二、突出：第二次點下連結，則是因為我被廣告的外觀吸引。顏色、閃爍的光線和字體大小等外觀特徵彷彿在對我大喊：「看這裡！」突出（新奇、響亮的聲音、鮮豔的燈光和色彩、動作）的事物，令人難以抗拒，馬上把我的注意力吸引過去。而且還為每個人量身訂作（看到我的名字，眼睛馬上一亮）。因為如此，很多應用程式才會要我們編輯個人檔案。人都會被跟自己有關的東西吸引。我們的注意力移來移去，變化快速又不穩定，很容易被牽引。

三、符合目標：最後，專注力可能受目標驅策，因為自己選擇的目標而偏向。例如，我的目標是找到好用又實惠的平底鍋，於是最後我把網路搜尋範圍縮小，只看這些範圍內的選擇。當我們心中有個目標，專注力就是這麼運作的：根據目標限制我們的感知。但我的例子也凸顯一個弱點：目標是這三大「專注力引力」中最脆弱的一個。熟悉和突出的事物，輕易就能把我的專注力拉走。

這是一場爭奪我的定向系統（手電筒）的戰爭。它被熟悉的事物拉走，就像被磁鐵吸走，也會被突出的事物拉扯。最後，我的目標贏得了勝利，但我花了好多時間、繞了好多路，才終於找到自己想要和需要的。當然不只買鍋子如此，我們想做的任何事都一樣。專注力是一種超能力，但我們經常搞不清楚它在哪裡，或掌控在誰或什麼事物手中，更別提它如何或何時開始發揮神力。更糟糕的是，我們很多時候遇到的狀況都像是專注力遇到了大剋星，害它難以施展超能力。我指的不只是網路世界，還有職業生涯、人與人的關係，以及生命投出的各種變化球。

(本文摘自《顛峰心智》/大和新書)

【內容簡介】研究指出，我們錯失了自己的大半人生。為什麼？因為我們沒有專注投入生命。從不斷發出聲響的手機、動態消息的誘惑，到大腦中無所不包、不斷擴大、緊追不捨的待辦清單，人類的專注力面臨了前所未有的嚴峻考驗。因此引發的專注力危機愈演愈烈，導致我們時常覺得腦袋一片紊亂，模模糊糊，難以負荷。不可思議的是，這場專注力危機的解方其實一直都擺在我們眼前。

備受肯定的神經學家阿米希‧查博士畢生投入專注力科學的研究，致力從各個層面瞭解專注力，包括在實驗室研究腦造影，還有實地測試軍人、運動員、學生和消防員的專注力表現。她的目標是藉由科學研究找出掌控專注力的方法，幫助我們更能面對生活中的各種挑戰。在這本書中，她專業地引導讀者認識有趣的實驗、破解常見的迷思，並對如何真正「活在當下、守住目標」提出嶄新的個人洞見。此外，書中還列出簡單好上手又有彈性的練習，一天只要短短十二分鐘就能幫助你去除心智雜亂，強化專注力，讓腦霧退散，對生命的體驗也會因此更加豐富深刻。

【作者簡介】阿米希‧查博士（Amishi P. Jha, PhD）

邁阿密大學心理學教授。二○一○年與人合創正念研究與實踐工作坊，目前擔任工作坊主任。在加州大學戴維斯分校取得博士學位，之後到杜克大學接受博士後訓練。曾到北大西洋公約組織、世界經濟論壇和美國國防部發表研究。《紐約時報》、全國公共廣播電台、《時代》雜誌、《富士比》雜誌等媒體都做過她的專訪。她在TED上的演講〈如何馴服你不時在神遊的大腦〉已累積五百多萬點閱。

【譯者簡介】謝佩妏

清大外文所畢，專職譯者。