九合一選舉腳步日近，「首都」之戰更是兵家必爭之地。實力較接近的民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安「三腳督」競爭更受矚目。而一份最新的民調指出，有44.5％的民眾認為蔣萬安是台北市三位候選人中最出色的，相較先前這三人在相關民調所獲支持度，蔣在這次的「出色」調查中罕見拿下超過四成的44.5％，也引發關注。

《Yahoo奇摩》27日起進行網路民調，針對台北市長參選人「誰的整體表現較出色？」，台灣民眾對這件事情的看法，截至27日23時，已有約14500人參與投票。對於「你認為誰的整體表現較出色？」，有11.9％的民眾認為是「民進黨陳時中」、34.2％的民眾認為是「無黨籍黃珊珊」、44.5％的民眾認為是「國民黨蔣萬安」、7.9％的民眾認為「不知道／沒意見」、還有1.5％的民眾認為是其他參選人。

而針對「你認為參選人的哪項政見最吸引你？」，有5.4％的民眾認為是「陳時中的公廁三寶」、有5.9％的民眾認為是「陳時中的士林北投路網計畫」、有8.8％的民眾認為是「黃珊珊的台北右岸」、有18.5％的民眾認為是「黃珊珊的未來宅」、有37.3％的民眾認為是「蔣萬安的長照三箭」、有5.4％的民眾認為是「蔣萬安的元宇宙防災」、有14.9％的民眾認為「不知道／沒意見」、還有3.8％的民眾認為是其他政見。