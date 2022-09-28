民眾黨新竹市長候選人高虹安連日遭《鏡週刊》爆料其博士論文涉嫌抄襲，高27 日赴台北地檢署提告《鏡週刊》社長裴偉、撰文記者等人《刑法》加重誹謗罪、違反《選罷法》意圖使人不當選罪。前立委郭正亮27日爆出內幕直言「民進黨很在意想要贏回來的，一個是林智堅地盤，一個是丟失很久的民主聖地宜蘭」，引發討論。

高虹安表示，對於《鏡週刊》做源頭的提告，也希望未來在選舉期間，即便是有多大的政治利益，都不應該違反基本人權，也不應該去毀謗一個清清白白的人，不應該用造謠抹黑，讓一個人的人格在網路上、在公眾社會中被抹煞。高的律師表示，鏡週刊社長裴偉等人身為媒體界，應善盡查證義務，明知高已提出證據證明沒有抄襲，且資策會也已明確說明，卻仍在今年9月20日在網路撰寫不實報導，且在隔天於週刊的312期發行，已影響選舉公平性。

對此，郭正亮27日就在網路節目《少康戰情室》中懷疑這個週刊的動機，「不知道是對誰示好」，郭正亮坦言，「誰在濫用媒體平台？為什麼打的通通都是關鍵候選人呢？這個令人懷疑」，也強調「這個就是民進黨很在意想要贏回來的，一個是林智堅地盤，一個是丟失很久的民主聖地宜蘭」。