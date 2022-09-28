冬季迫近，俄羅斯削減天然氣供應燃起歐洲能源危機，為尋求能源合作緩減度冬衝擊，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）出訪中東，並與阿聯酋達成能源協議，獲得該國同意供應液化天然氣和柴油。

外媒報導，阿布達比國家石油公司（ADNOC）明年將向德國能源公司Wilhelm Hoyer GmbH每月交付高達25萬噸的柴油，相當於德國去年從俄進口海運柴油燃料的三分之二。

根據Vortexa Ltd數據顯示，德國柴油年進口量約在1500萬噸，其中俄羅斯佔三分之一，為歐洲最大的單一柴油供應商。

能源諮詢機構Wood Mackenzie短期石油研究主管威廉（Mark Williams）表示，歐洲買家將原油轉化為餾分油的高利潤，將讓阿布達比國家石油公司與歐洲交易更多的柴油。他預期歐盟對俄油產品禁運生效時，全球餾分油貿易流量將產生結構性的變化。

除此之外，不僅是阿聯酋，科威特的Al-Zour及沙烏地阿拉伯的Jazan等中東煉油廠也即將擴產，並為歐洲提供更多石油產品，以取代俄能源。

Wilhelm Hoyer GmbH聲明指出，新供應協議已經展開首次交付，目前有約3.3萬噸柴油貨物於漢堡（Hamburg）卸貨，且不久將舉行進一步擴大合作的會談。