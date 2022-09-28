SKODA KAROQ小改款即將來台，此車去年在品牌全球87萬台銷量中占有14%，堪稱當紅炸子雞，且自2017年上市至今在全球銷售超過50萬台，成為品牌SUV家族熱銷車型，另外，它還連續4年獲得「CAR OF THE YEAR」殊榮，在最新公布的2022 NCAP撞擊測試報告中，更獲得最高的五顆星評價。

SKODA KAROQ SPORTLINE採取運動化熱血設計，包括水箱護罩、後視鏡、車頂行李架與空氣力學鋁圈都採黑色風格。（陳大任攝）

SKODA Taiwan去年初藉由KAROQ黑熊特仕版上市時宣布投入台灣黑熊守護計畫，即獲得各方關注並於9月啟動，7台KAROQ黑熊特仕版伴隨獲選團體在全台奔走；今年10月6日將迎來小改款KAROQ，品牌選擇在台東舉辦媒體試駕，本報搶先體驗裡裡外外更加優化的全新KAROQ。

SKODA Taiwan在富里花海景觀園區旁的稻田種植出一面象徵KAROQ的黑熊圖騰。（SKODA Taiwan提供）

會選擇在台東試車，其實有故事，原來去年一則「小熊出沒啃稻穗」的新聞報導，讓SKODA Taiwan決定認養被黑熊光臨的富里稻田；隨後又進一步在富里花海景觀園區旁的稻田種植出一面象徵KAROQ的黑熊圖騰，品牌希望透過稻田藝術呼籲大家一起守護台灣黑熊，並將在這片土地孕育的有機好米分享給更多人。

儀表控台布局簡潔大方，中央配置9.2吋彩色多點觸控螢幕。（陳大任攝）

其實KAROQ在SKODA品牌家族裡表現相當優異，在去年品牌全球87萬台銷量中，就有14%是KAROQ，而KAROQ自2017年上市至今，已在全球銷售超過50萬台，如今已成為品牌SUV家族中最熱銷的車型，另外，它同時也自2018年起連續4年獲得「CAR OF THE YEAR」殊榮；而在最新公布的2022 NCAP撞擊測試報告中，KAROQ獲得最高的五顆星評價。

若仔細看NCAP的測試報告，即可發現，原來KAROQ在熱成型鋼的用料比例提升至26.4%，是車體結構更為強化的主要原因，另外，全車系配置的9氣囊亦提供更為周全的防護效果。比較特別的是，新的「疲勞駕駛警示系統」會評估駕駛人轉動「方向盤」的轉向特性，計算出疲勞估計值，之後就會不斷將當前駕駛情況與一開始上路的估計值進行比較，一旦出現偏差，或發現任何不穩定的方向盤轉動、車道偏離現象，系統就會判定駕駛人已出現疲勞跡象，隨即發出5秒鐘的警示音，同時在儀表板上顯示「咖啡杯」的符號，提醒駕駛者「該停靠路邊休息了」。

車門板內有文件固定彈力繩。（陳大任攝）

中央扶手下方空間可收納各式物件。（陳大任攝）

無線充電板及USB TYPE-C充電插孔。（陳大任攝）

二個活動式掛勾可調整間距。（陳大任攝）

可收納的活動式寵物防護網。（陳大任攝）

行李廂兩側有許多收納巧思。（陳大任攝）

傾倒後座可將行李廂容量擴增至1630L。（陳大任攝）

行李廂基本容量521L。（陳大任攝）

寵物防護網可放置於前座後方。（陳大任攝）

第一眼看到KAROQ即可發現外觀有明顯的變化，首先是分層式的頭燈設計，白天時只會看到燈緣下方的日行燈線條，在開啟頭燈時，上方的燈組為近光燈，下方的Matrux LED智慧複眼頭燈組則會依據前方攝影機辨識對向來車和前方車輛，再根據不同條件對應調整照射範圍；這也是首度將此配備導入在KAROQ上（目前已配置在SUPERB、OCTAVIA和小改款KODIAQ上）。

新車採用1.5 TSI EVO引擎，具有150hp/25.5kgm最大動力輸出能力，採用350 bar高壓直噴、上連桿軸承使用聚合物塗層、0W-20低粘度機油，鋁合金汽缸體也採用電漿噴塗汽缸壁，以及ACT汽缸休止系統，這系統包括在引擎低負載時關閉2/3缸進排氣門、停止點火、停止供油，儀表上也會出現「ECO」的符號。

讓人驚豔的是，KODIAQ有許多置物、充電的設計，讓人備感貼心，例如單是中央控台就有1個12V充電孔、2個USB TYPE-C充電孔，還有無線充電板，更特別的是後視鏡旁也有USB插孔，方便車主加裝行車記錄器時不必額外拉線施工。在收納的部分，前車門板有可固定文件的彈性繩，後車門飲料架可放1.5L的瓶裝水，行李廂新增了寵物防護網，可保護寵物不會在遇到緊急煞車時甩到前座。

駕駛座椅具電動調整功能。（陳大任攝）

SKODA KAROQ SPORTLINE車尾加長後擾流尾翼和擾流鰭片。（陳大任攝）

拍攝地點為2022年「萬物糧倉大地慶典-漂鳥197-縱谷大地藝術季」裝置藝術之一，名為「孕育」，位於電光大橋旁農田一側，由藝術家安君實運用竹、鐵、木等材質製作。（陳大任攝）