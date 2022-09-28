蔻姊QQ了！資深媒體人周玉蔻近日猛打國民黨台北市長候選人蔣萬安，更因扯晶華緋聞案而被前中國小姐張淑娟提告，還被民進黨台北市長候選人陳時中「切割」。周27日錄製節目時淚流不止，哭喊「把我和陳時中的訪問，就做成一個很髒污的男女影片」，PTT鄉民傻眼直呼：「真懷疑看她節目的都什麼人」、「自導自演悲情爛招」、「噁心畫面看到都時玉不振了」。

周玉蔻27日被民視宣布停掉節目聯播，她仍照常錄製節目，並在節目中表示，她在報導蔣家的事情時，蔣萬安他們用抹黃的方式，影射「我和陳時中有不可告人的關係」，周玉蔻越講越激動，嚎啕大哭說，民眾黨網軍把她訪問陳時中的照片、影片，「全部做成那種男女的東西，然後還配音樂，還配紅色的心，然後很噁心的」，把她訪問陳時中的影片，「就做成一個很髒污的男女影片」。

周玉蔻用手邊擦淚邊激動喊：「然後那個翟本喬還要說這場選舉好像看A片，蔣萬安還說『那是小倆口他們的事』。」她強調自己是長期的新聞工作者，是獨身的，「我愛我的工作」，一字一句泣訴近日受傷的內心。

PTT鄉民傻眼喊：「怎麼一直是她？好煩」、「817滿滿心疼」、「嘔嘔嘔嘔嘔」、「講話還有信用嗎？」、「真懷疑看她節目的都什麼人」、「選舉像A片是干妳屁事啊」、「塔綠斑側翼心疼」、「她愛陳時中」、「哭屁」、「自導自演悲情爛招，這次真的歷年來所有爛招盡出，噁心死」。

還有人酸，「加害人能演成被害人，到底有沒有羞恥心」、「沒有造謠何必要表演道歉」、「這招是苦肉計，我看過」、「時中哥哥，大家都欺負你的扣妹妹」、「我們台灣隊一定要票投陳時中幫蔻姐報仇」、「支持陳時中就是支持周玉蔻！嘻嘻」、「妳污衊別人的時候倒是笑得很開心」、「弄到這麼髒，我看A片還好過一點」、「噁心畫面看到都時玉不振了」、「這咖明天又要在地院一哭二鬧，哈」、「蔻粉在哪裡？」