XIUMIN單飛出輯的心情既緊張又激動。（愛貝克思提供）

韓國男團「EXO」成員XIUMIN出道10年首度發行個人專輯《Brand New》，成為團體中第7位Solo成員，專輯發行後攻佔33國iTunes專輯排行榜，展現他在全球的高人氣。記者會上XIUMIN也分享單飛出輯的心情既緊張又激動，也認為是讓自己進一步成長的轉折點，努力如專輯名「Brand New」展現全新面貌，並分享「1990年至2000年初是我從小到大最常聽歌的時期，最近復古風再度成為潮流，所以想以我的風格詮釋製作」。

XIUMIN自言籌備個人專輯的最大動機是渴望舞台，「我作為歌手的空白期比較長，退伍後因為還有成員在服役的關係，暫時無法進行團體活動，作為歌手非常想和粉絲見面」，當然也為了感謝長時間等待自己的粉絲們，「我希望能送上像禮物般的專輯，這是第一張完全包含我個人喜好的專輯，不僅對我意義重大，也希望透過這張專輯向粉絲們展現我新穎面貌、令粉絲心情愉悅」，他也表示推出個人專輯使他頓感責任重大，最看重歌曲部分，在歌唱方面花費許多心思，因為要以自己的歌聲填滿整首歌曲，練習了很多，也特別接受歌唱指導。

籌備的過程中，也不忘向有Solo經驗的成員們討教，感受到了成員們真的很了不起，讓他深感敬佩，自己似乎也有所成長。成員們對於Solo都給予支持，擔任記者會主持的SEHUN曾親自到MV拍攝現場為其加油打氣，「按照哥的喜好去做吧」，短短1句話讓XIUMIN獲得很大力量。其他Solo過的成員也給了「享受吧」、「按照哥所想的做吧」等鼓勵話語。XIUMIN也希望透過此次個人活動的經歷，以後在EXO團體活動中能給予更多幫助。

主打歌〈Brand New〉是首散發Old School氛圍的舞曲，有著強烈中毒性的副歌，歌詞講述為心愛之人展現全新面貌的決心，也有向EXO-L（官方粉絲名）展現身為Solo歌手新穎一面的含意。XIUMIN說「初次聽到歌曲時，覺得歌曲明亮的氛圍與高中毒性很適合自己，編舞部分從頭到尾都沒有休息的時間，充滿活力和熱情的表演是其特點，亮點編舞則是有像打開禮物般的動作」。

XIUMIN首張迷你專輯《Brand New》已在台灣與韓國同步數位發行。