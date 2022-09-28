郭東延在《樂透大作戰》中詮釋天真的大兵，展現出不同的演技魅力。（采昌提供）

韓國搞笑片《樂透大作戰》透過一張迫降在北韓的南韓樂透頭彩，開啟兩韓軍人相互爭奪57億高額獎金。導演更是天馬行空，大膽讓無法接觸南韓流行文化的北韓軍人，在片中大跳女團「Brave Girls」的爆紅神曲〈Rollin'〉，只見男星金珉晧、李淳元邊踩椅子邊扭動骨盆，大跳性感舞蹈的模樣，讓人笑到噴飯，連男主角高庚杓都笑說：「這個場面實在太有意思，大家都拍得很開心。」

金珉晧回憶：「劇本初稿有『跳女團舞』的內容，但隨著劇本修改，內容也逐漸改變，最終跳了〈Rollin'〉，這真是神來之筆。Brave Girls進行過很多勞軍演出，也在排行榜展開逆襲，更是賦予意義。」學生時期有參與過舞蹈社團的李淳元也表示：「我還報名舞蹈教室，還好沒有遇到太大困難，一週就學會了，老師還稱讚我把以前的實力都拿了出來。」更透露：「其實還有練習其他歌曲，像是〈PICK ME〉等多首歌曲都有成為候補，但最終還是我心目中最棒的〈Rollin'〉中選，所以才能更加積極練習。」

金珉晧也自爆在拍攝當下，褲子拉鍊忘了拉，以至於在劈腿跳舞的過程中，無意中讓在場所有人都陷入「視覺衝擊」，「拍攝的時候，我對面是李伊庚與郭東延，只見他們兩人都表現出令人厭惡的真實反應…。」郭東延也無奈表示：「這是我想忘記的記憶，當時真的如跑馬燈般閃過，活到現在，從來沒有如此困惑過。雖然沒拉拉鍊是經常會發生的事情，但偏偏發生在劈腿動作時，這個時機真的非常絕妙…。」一席話也讓人發噱。

不過發生的「下體災難」不只有金珉晧，飾演南韓前線部隊觀測兵的郭東延，也難逃要在片中有「捧下體奔走」的瘋狂場面，以善良又傻呼呼的個性，增添不少笑料。他回憶接拍的契機：「在拍攝其他作品時，接觸到這部劇本，當時因為太累，想說看一下先休息，沒想到讀著讀著，全程都很清醒，感覺故事很新鮮、很有趣，所以就在深夜給公司打電話，表達想要演出的意願。」進一步表示：「角色還很年輕、純真，不懂事的他，必須在片中承擔一生中的重大任務。在歷經迂迴曲折、精神崩潰的過程當中，他將展開一場孤軍奮戰。」

《樂透大作戰》將於本周五（30日）在台上映。