根據中央氣象局最新資訊，28日凌晨0時59分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.1公里，震央位於臺東縣政府北北東方22.9公里（位於臺東縣東河鄉），最大震度臺東縣4級。1110928

台東東河規模4.5極淺層地震 最大震度4級
台東縣海端鄉凌晨發生規模3.6地震 最大震度4級
台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級
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