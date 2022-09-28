臺東縣凌晨芮氏規模3.5地震 最大震度4級 03:402022/09/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 臺東縣芮氏規模3.5地震 最大震度4級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，28日凌晨0時59分發生芮氏規模3.5地震，地震深度9.1公里，震央位於臺東縣政府北北東方22.9公里（位於臺東縣東河鄉），最大震度臺東縣4級。1110928 台東東河規模4.5極淺層地震 最大震度4級 台東縣海端鄉凌晨發生規模3.6地震 最大震度4級 台東縣近海發生規模4.2地震 最大震度台東縣3級 #臺東縣 #芮氏規模 #3.5 #地震 #最大震度4級 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 19：11台東規模4.2極淺層地震 最大震度4級 19:192022/09/27 生活 台東縣池上鄉發生規模3.6地震 最大震度台東縣4級 05:312022/09/26 生活 南橫梅山口至向陽段 9／28將交管進行邊坡保護工程 11:422022/09/23 生活 搭配國家防災日活動 科工館傳授學童地震避難知識 14:252022/09/23 生活 獲公信力機構耐震標章建築 再晃也不怕 04:102022/09/24 財經焦點 池上6.4強震勇弟肉身護嬤感動10萬人 校長今頒獎狀嘉勉 11:002022/09/26 生活 抗震盃地震工程模型競賽 中華商海發揮創意奪亞軍 17:432022/09/24 寶島 竹市首例危險老舊建築物重建案已竣工領照 16:512022/09/26 區域情報-新竹 沙漠奇景 出現1.2公尺「海嘯」 研究員拍下恐怖瞬間 12:122022/09/24 搜奇 15：32花蓮規模4.2地震 最大震度3級 15:402022/09/24 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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