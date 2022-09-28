「辦桌二人組」主唱馮偉傑將舉辦歡慶入行20週年的「愛與希望 相馮」公益演唱會，將於10月8日在台中惠蓀堂開唱，演唱會進入倒數階段，馮偉傑設練團室而包下攝影棚豪華練唱，馮偉傑表示雖然首次練唱，為求完美，燈光音響完全模擬演唱會規格，而因為連日為演唱會奔波，練唱彩排前夕失聲，貼心粉絲奉上潤喉利器，讓馮偉傑開嗓飆唱8小時。

而提到鐵粉，他分享，徐若瑄的媽媽為馮偉傑頭號粉絲，早已霸氣包最高價的票力挺支持，日前還邀約安排馮偉傑到徐若瑄新片的包場，巧合的是片中徐若瑄的兒子也叫偉傑，因此讓馮偉傑驚喜的成為全場焦點，徐媽直呼不可思議，真是太有緣了，馮偉傑則打趣說瞬間變幼齒，當了徐若瑄的兒子，感謝徐媽媽的支持、力挺。

馮偉傑憶起之前經好友介紹與徐若瑄媽媽相識，經拜會相見歡，徐媽熱情相邀出席徐若瑄的電影《初戀慢半拍》包場，徐媽還特別安排馮偉傑上台宣傳演唱會，也當場熱情幫忙推票，而有趣的是電影劇情徐若瑄的兒子也叫偉傑，因而電影中徐若瑄頻頻呼喊自己的兒子「偉傑」，讓現場的觀眾目光好奇的關注在馮偉傑身上，馮偉傑也覺得很妙，徐媽更直呼怎麼如此巧合，真是太有緣了，對於這樣的巧合。

徐若瑄媽媽還開心表示，一直以來最愛聽馮偉傑的歌，「我可是頭號粉絲耶，阿傑加油」，馮偉傑則感性說：「感恩徐媽用行動為我加油打氣，原本演唱會門票要幫徐媽打折，但徐媽堅持以原價力挺，真的很感謝，我會全力以赴的演出答謝粉絲們的最用力的應援。」