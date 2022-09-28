郭書瑤與陳零九、呼呼、芮德、派偉俊、Sam Lin等人聚會，站在一旁顯得有些孤單。（圖／本刊攝影組）

郭書瑤影視歌三棲，在各方面都有很好的成績，先前更主持旅遊實境節目《旅跑應援團》，是她時隔多年再執主持棒，或許是多方面發展的緣故，她的交際圈相當廣，與許多意想不到的人是好友。時報周刊CTWANT日前就直擊她與玖壹壹春風、陳零九、婁峻碩、焦凡凡等人聚會，其中有不少對情侶，顯得單身許久的她有些形單影隻。

春風發現郭書瑤落單後主動陪她聊天。（圖／本刊攝影組）

九月十九日晚間九點多，身穿運動裝的春風現身在台北市松山區一家海鮮餐廳門口抽菸，十來分鐘後又走出餐廳，與餐廳人員講了幾句話，不久便看工作人員忙著收拾餐盤，四十二分，春風走出餐廳悠閒地將口罩隨意戴上，接著像是查探似的在四周閒晃。不一會兒，陳零九與女友呼呼、芮德、派偉俊、Sam Lin、焦凡凡和婁峻碩等人陸續聚集到門口，大夥兒繼續開心地聊天，唯獨站在門口的郭書瑤有那麼點孤寂感。

郭書瑤指著前方告知春風他們叫的車已經到了。（圖／本刊攝影組）

據了解這天聚會郭書瑤與春風兩人也是最早一起現身餐廳，穿著性感小可愛的她相當引人注目，隨後其他人才陸續前來，用餐時間約兩個多小時。眼見郭書瑤獨自一人站在門口，春風趕緊回頭到她身邊陪伴聊天，沒多久郭書瑤手指剛剛開進巷子的計程車，陳零九也向女友呼呼打了信號，四人一起搭上計程車，春風坐在副駕駛座，其他人坐進後座。

郭書瑤與春風先後上車準備離開餐廳。（圖／本刊攝影組）

而這樣的聚會也讓人好奇，因為現場的人，平時似乎與郭書瑤沒有什麼交集，聚餐後婁峻碩也在IG限動PO出當天在餐廳的大合照，還感謝「春風大哥請吃生日餐」，看看當天參與的人，包括婁峻碩、焦凡凡及派偉俊等人都是處女座，生日也都距離當天聚餐時間不遠，看來是一場處女座聯合慶生聚會。

隨後陳零九、呼呼也一同坐車離開。（圖／本刊攝影組）

其實郭書瑤近期與婁峻碩一同擔任「捷運盃街舞大賽」代言人，郭書瑤還在活動上大讚婁峻碩的音樂走得很前面，讓婁峻碩大呼：「爽死了！」而陳零九曾為郭書瑤先前兩人也共同出席網紅森田公司舉辦的頒獎典禮，而與玖壹壹則是擔任過同場校園演出的嘉賓，一切皆有跡可循，據悉有新發片計畫的郭書瑤，近期也跨界與唱片圈的朋友聯繫，不知與春風同聚，是否未來有機會共同誕生「愛的結晶」。

餐後婁峻碩PO出當晚大合照，還強調是春風請吃生日餐，看來是在幫現場的處女座壽星一同慶生。（圖／取自婁峻碩IG）

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