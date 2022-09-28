在三立台語八點檔《一家團圓》一劇中，飾演正派角色葉少強的龍語申（原名陳禕倫），首次演出台語八點檔，帥氣模樣就圈粉無數，從植劇場出身的的他，演技也獲得好評；不過戲裡總演出好男人性格，戲外的感情世界卻讓人看不清，與前凱渥師妹蔚葒縈（本名鄒寧恩）交往近五年，近期卻被時報周刊CTWANT直擊他與同劇中扮演他老婆的「曹鳳」何依霈，好感情從戲裡延申到戲外，不僅多次開著蔚葒縈的車接送何依霈，兩人還一前一後在同一晚都投宿位於板橋的知名飯店，令人好奇他們關係究竟為何。

本月22日下午，龍語申（左圖）先從內湖區電視台附近的停車場開車出來，開到100公尺外的地方接何依霈（右圖）上車，不過警覺性很高的女方特別從後座上車。（圖／本刊攝影組）

9月22日下午近5點，龍語申在台北市內湖區的電視台附近停車場取車，開了不到100公尺便停在路邊，不一會兒何依霈出現，警覺性很高地從後座上車，車子開到內湖山區碧山巖附近的停車場，停留了半個小時左右，期間並未見兩人下車。晚間6點07分，車子開下山，經過40多分鐘後在台北轉運站路邊停車，隱約看見何依霈的身影先往駕駛座貼近，然後才又分開並下車，奇妙的是原本後座上車的她，此時竟從副駕駛座下車，接連的舉動似乎顯得兩人的關係不太一般。

車子開到內湖山區碧山巖附近的停車場，停留了半個小時左右。（圖／本刊攝影組）

經過本刊連日追查發現，龍語申與何依霈之間，似乎不僅止於同劇演員搭便車的接送之情，23日下午接近一點，龍語申同樣開著白色轎車停到電視台後方的停車場，四點多便取車離開，接下來到附近的家具賣場採購，他先是挑選了一些燈泡、延長線、地墊、垃圾桶、碗盤和杯子等用品，然而不知何故，後來竟將一車挑好的商品連同黃色塑膠小購物車又棄置一旁。

晚間6點多龍語申車子開下山，在台北轉運站路邊停車，隱約看見何依霈的身影先往駕駛座貼得很近後才又分開並下車。（圖／本刊攝影組）

龍語申空手走到餐廳，點了4盤食物大快朵頤，用餐過程中，還不停地忙著用語音訊息聯絡事情。6點半左右，飽餐後的他不是回頭拿剛剛挑選的戰利品，而是另外拉了一台推車，重新採購類似的產品，此舉屬實令人感到奇怪。7點半左右，採買完畢的他驅車離去，途中先去加油，繞了一大圈後，在台北市松山區路邊臨停，下車後先逛了一下藥妝店，接著到附近的藥局，購買像是保健類的商品。

原本從後座上車的何依霈，竟然從前副駕駛座下車。（圖／本刊攝影組）

晚上8點半，龍語申驅車前往位於汐止的住宅大樓，接著散步出門到生活百貨、超商和藥妝店採購，而真正的神奇的事情接著登場；10點半，龍語申再度開車，一路直奔位於新北市板橋區一家大飯店，將車停到飯店停車場後，先到大廳拿外送食物，本刊聽到他還詢問外送員：「這是羅小姐的嗎？」接著他拿了外賣後，向飯店櫃檯人員報了房號，接著搭乘電梯上樓。到了次日零點半，沒穿外套的他又走出飯店，在附近超商買了大瓶礦泉水，然後再度返回飯店，直到天亮未再看見他下樓。深夜大老遠從汐止跑到板橋的飯店過夜，又幫「羅小姐」拿取外送餐點，而何依霈的本名羅玉倫，剛好跟那位訂餐小姐同姓，只能說這一切都相當巧合！

本月23日晚上10點半，龍語申開車至新北市板橋區某知名飯店，停好車後進入大廳，並拿了「羅小姐」的外送。（圖／本刊攝影組）

24日中午11點21分，龍語申搭乘電梯下樓並走出飯店外站著，果不其然沒相差幾分鐘，何依霈便接著也現身大廳，將黑色行李箱放在牆邊後，揹著黑色雙肩背包到櫃檯辦理退房，這個背包與她22日在台北轉運站下車時的背包相同，完成手續後拉著行李箱迅速搭電梯下樓。而龍語申則在何依霈辦完退房手續後，獨自從飯店外面走回到飯店停車場取車離開，於下午1點18分又回到三重蔚葒縈的住處。

從前一晚入住到退房，龍語申和何依霈龍語申拎著「羅小姐」的外賣向飯店櫃檯人員報了房號（上圖），接著乘電梯上樓（下排圖左）。次日零點半去附近超商買了大瓶礦泉水後再度返回飯店未再外出（下排圖右）。（圖／本刊攝影組）

都是一前一後入住與退房，但是以兩人住處為三重和汐止，卻不約而同在同一晚投宿同一間飯店，又在隔天同時間退房離開。而早在16日凌晨近兩點，本刊就曾直擊離開電視台的龍語申，獨自到停車場取車，接著在電視台附近停車接一名女子上車，而後開往汐止某路段路邊停車，此時該名女子從副駕駛座下車離去，此人正是何依霈。

隔天中午11點多，龍語申搭乘電梯下樓並走出飯店外站著（左圖），之後赴停車場取車離開，返回三重住處。（圖／本刊攝影組）

在何依霈下車後，龍語申驅車上高速公路返回與蔚葒縈同居的三重住處附近。凌晨2點半左右，龍語申先在超商買了些食物，將車停到住處附近的路邊，本以為他只是打算進食完畢再回家，沒想到吃飽喝足後，他光著腳丫子坐進副駕駛座，直到四點半依然沒有打算回家，而是翹起雙腳邊滑手機邊休息。

何依霈在龍語申出飯店大門沒幾分鐘，也現身飯店大廳（上排圖左），將黑色行李箱放在牆邊後，揹著黑色雙肩背包到櫃檯辦理退房（上排圖右），完成手續後拉著行李箱迅速搭電梯下樓（下排圖左右）。（圖／本刊攝影組）

其實本刊原本接獲爆料，指另一名同劇女演員林筳諭（勇兔），在與書偉分手後，跟龍語申走得很近，不過多日觀察下來，收工後龍語申的日常，勇兔並未出現過，都是「老婆」何依霈的身影，而且如果是收工順路送一程，為何要另外約在隱密的巷內，也令人好奇。不過開著五年女友的車子上演溫馨接送情，甚至當天沒有拍戲的他，還大老遠開車奔去板橋入住知名飯店，不知蔚葒縈作何感想。

早在9月16日凌晨，本刊也曾直擊龍語申先獨自去取車，再在附近的巷弄內接何依霈上車，送她返回她位於汐止的住處附近。（圖／本刊攝影組）

對於龍語申與何依霈及蔚葒縈的關係，龍語申的經紀公司表示與蔚葒縈剛分手心情不佳，所以跟何依霈說話吐露心情。何依霈的經紀公司則表示，語申和依霈劇中飾演夫妻，所以戲裡戲外彼此感情都很好，拍攝完後，語申約依霈出去走走聊聊工作上和最近感情上的一些問題，想依霈給他點意見，身為好友理所當然的沒問題，全程也真的只是簡單的聊聊語申最近的心情，說真的，還真沒什麼特別的東西，聊完天後就自然的各自去忙各自的了。至於蔚葒縈則透過經紀人表示與龍語申剛分手，祝福彼此。而龍語申是否搬離當初的愛巢，蔚葒縈的經紀人則說「他們本來就有在處理，需要一點時間」。

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