媒體人周玉蔻近期猛攻國民黨台北市長候選人蔣萬安家族，引起各界譁然。周昨（27）日發表聲明稱，今日上午10點將赴台北地檢署，控告台北市長柯文哲和蔣公開誹謗。媒體人朱凱翔警告，在野黨千萬不要有任何人到場嗆周；媒體人朱學恒則鼓勵大家去嗆周，並喊「我要看到血流成河啦」。兩位「朱大」意見相左，也引爆上千網友激烈論戰。

朱凱翔昨日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，周玉蔻要去台北地檢署控告柯文哲與蔣萬安，對此，他認真呼籲在野黨「長腦」，千萬不要有人到場嗆她，因為周現在巴不得有人去嗆她，好強化自己被藍白夾殺的形象。朱更撂狠話：「誰去，就抵制誰，太低能了不能投。」

朱學恒昨日則在臉書發文表示，轉貼周玉蔻的開告聲明寫道：「明天早上去現場嗆周玉蔻的參選人我都送你一場訪問！我要看到血流成河！」

面對兩位「朱大」不同調，引發大批網友爭論，上千人紛紛湧入雙方臉書留言：「不是啊，兩位朱大不同調，這……」「但另一位朱大看法不同」、「你們兩位朱大要不要先去喬一下？我們才知道風向啊！」「這要我們該怎麼辦？」「我也覺得不要去，讓她自己在那瘋」、「不知道為啥，總覺得有人會去」、「我覺得應該去！藍營悶很久了！就該嗆爆她」、「是誰先開嗆的？為何我們不能以其人之道，還治其人之身？」

根據《放言》臉書深夜最新公告，周玉蔻原定今日早上10點，於台北地檢署控告柯文哲及蔣萬安公開誹謗之記者會取消，改由律師代為遞送訴狀。

周玉蔻明天要去北檢告柯文哲與蔣萬安。 認真呼籲在野黨長腦，千萬不要到場嗆她，她巴不得有人去嗆她，強化她被藍白夾殺的戲劇效果。若沒有人去，她就只能照本宣科造謠的陳腔濫調。 誰去，就抵制誰，太低能了不能投。 由不演了新聞台發佈於 2022年9月26日 星期一