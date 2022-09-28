本土疫情持續燒，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學早前曾預言，國內防疫措施逐步解封後，各種感染症恐在冬天齊發，結果謝宗學昨天就在臉書發文，現在才秋天，兒童急診已爆滿，過去2年被封印的各種病原體在孩子身上流竄，高度防疫造成的兒童免疫負債，現在開始還債了。急診室的走道擺滿了病床，病人和家屬塞滿急診室，一切似乎又回到了疫情前。

謝宗學昨在臉書上發文說，先前曾提到過，國內防疫措施逐步解封，各種感染症恐在冬天齊發，因此今年冬天兒童急診應不好過，結果事實證明他錯了，現在才秋天，兒童急診就已人滿為患，過去2年被封印、具有傳染力的各種病原體，正在沒有抵抗力的孩子之間流竄，高度防疫造成的兒童免疫負債現象，如今還債的齒輪開始轉動了。

謝宗學表示，今年8月中旬開始，新一波的Omicron疫情開始，最近統計新增的本土案例中有80.5%屬於BA.5變異株，整體疫情明顯升溫，但最近兒童急診來診人次中，新冠確診相關病例只佔了全部的25%，其餘的75%都是其他感染症或非感染症。

謝宗學指出，根據他在第一線的觀察，呼吸道感染症狀，除了新冠肺炎外，兒童嚴重咳嗽多是黴漿菌感染，連帶細支氣管發炎與氣喘病例增加，也有少數嚴重咳嗽是由呼吸道融合病毒感染引發；流感也開始零星出現，腺病毒目前尚未明顯觀察到。而這幾天腸胃道感染症的患者明顯增加，其中又以病毒性腸胃炎居多，兒童主要症狀是連續嘔吐和脫水，再傳給家人，推測應是諾羅病毒；細菌性腸胃炎仍不時遇到，主要症狀是高燒、腹痛和嚴重腹瀉，糞便常帶有黏液或血絲。

謝宗學坦言，當感染症增加，對病原體過敏引起的蕁麻疹也會同步增加；病毒感染變多，像是肺炎、敗血症、腦炎等併發症也會同步增加，兒童加護病房的佔床率持續維持高檔，這是過去2年沒出現的狀況。現在一般兒科病房和新冠專責病房幾乎滿床，許多孩子只能在急診候床，走道上擺滿病床，醫護人員疲於奔命，病人和家屬塞滿急診室，一切似乎又回到疫情前，只是多了新冠相關病例攪局，讓場面變得更加混亂。

謝宗學表示，社會逐漸恢復到疫情前的模式，民眾聚餐、假日出遊等活動頻繁，加上10月將實施入境「0+7」，未來流感恐大舉入侵國內，秋天的兒童急診已是如此，冬天想必會更加險峻。但即便如此，他也不認為再次加強邊境管控或是提升國內防疫層級是必要的，因為這2種手段都只是拖延償還免疫負債的時間，但該打的疫苗，像是流感和新冠疫苗都要快去打，而勤洗手、戴口罩等防護措施仍要儘量確實執行。

謝宗學也說，與病毒共存和回歸正常生活模式2件事同時進行，無法避免孩子生病次數增加，但這只是過度期，終究我們會回到 2019 年以前的生活。現階段不管到基層診所、醫院門診或急診候診時間將大幅增加。急診原則上優先處理病況嚴重的病人，各家醫院兒童急診盛況類似，若病情不嚴重的孩子等待時間過長，希望家長能體諒。