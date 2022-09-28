經濟、疫情前景不明朗，據永慶房產集團2022第4季房產趨勢前瞻報告顯示，消費者對房價上漲的預期逐漸冷卻，看漲比例連3降，創近9季新低紀錄。另外，消費者房價看法多空對峙，看漲的比例降至，而看跌比例升至31%。

據本次調查結果顯示，發現僅16%消費者認為2022年下半年是購屋好時機，明年甚至後年的比例都明顯高於今年下半年，顯示在經濟、疫情、地緣政治風險的不確定因素下，消費者對於房市後市仍無法看清，購屋心態轉趨保守觀望，等待市場較為明朗後才進場購屋。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，七大都會區房價季增率已出現和緩跡象，2022年第三季房價與第二季相比，除了新竹縣市仍有3%以上漲幅外，其餘六都為持平或漲幅在1%內，顯示近期房價呈現持平盤整格局，顯示在消費者對於房價看法出現對峙的狀況下，買賣雙方價格認知僵持，出現漲不動的跡象，房價已有見頂之趨勢。

葉凌棋說明，目前看來，為抑制持續攀升的通膨，各國央行升息腳步不停歇，台灣也恐難置身事外，而在高通膨、快速升息與地緣政治衝擊下，不少經濟預測機構紛紛下修全球今年與明年的經濟成長率，而國內尚有疫情升溫的不確定因素，即使一度有疫情趨緩跡象，但如同前兩年疫後的房市激情演出，在今年已不復見，加上房價、物價上漲與持續升息的交互作用下，將壓縮消費者購屋負擔能力，預估2022年房市呈現「價平量縮」格局。同時下修2022年房市交易量至31.5至32.6萬棟之間，與去年同期相比減少6%至10%左右。