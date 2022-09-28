47歲奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）出生於南非，憑藉亮眼的外型與精湛的演技，在2003年以犯罪電影《女魔頭》中飾演著名連環女殺手，擒拿雙金（金球獎和金像獎），之後加入《玩命關頭》系列電影，飾演狡猾聰穎的電腦駭客「賽芙」，現在的她已經是世界上收入最高的女演員之一。近日，她受訪時揭發遇過好萊塢黑暗面。

據《BAZAAR》報導，莎莉賽隆接受時尚雜誌專訪時透露，自己身為演員無法拒絕片場的工作人員的指示，曾經有一些男人直接叫她在他們面前換衣服，沒有人為她挺身而出講話，因為大家理所當然地認為這就是她該穿的衣服。

她也表明出道多年對於角色的服裝造型，向來沒有主導權，穿衣風格得依男性喜好，甚至有男導演要求她當眾換性感連身裙，「我特別記得有一部電影，那個男導演一直叫我不斷試穿不同的衣服，很顯然地，這跟我的性別有關，他們希望我能在電影上看起來越性感越好。而當我一開始演戲時，這已經是一種常態。」讓她直呼非常屈辱。

事實上，莎莉賽隆過去就曾自爆年輕時以模特兒的身分出道，好不容易有了表演的機會，經紀人告訴她直接去製作人家試鏡就好了，當時大約晚上9點多，她抵達現場後，驚訝地看見對方不僅穿睡衣應門，連下體都見客，但莎莉賽隆並未透露當事人是誰。