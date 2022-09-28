聯合國主管政治事務副秘書長狄卡洛（Rosemary DiCarlo）表示，俄羅斯支持的烏克蘭被佔領土公投「不是民意的真正表達」或國際法下的「合法」方式。她向聯合國安理會說：「旨在為一國以武力獲取另一國領土的企圖提供合法性外衣的單方面行動，雖然聲稱代表人民的意願，但在國際法下不能被視為合法。」

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）28日報導，俄羅斯官方媒體宣布，在烏克蘭刻松（赫爾松）、扎波羅熱、頓涅茨克和盧甘斯克地區舉行全民公決後，98%的選民投票支持俄羅斯。

狄卡洛表示，聯合國仍然完全致力於烏克蘭的主權、統一、獨立和領土完整，並要求俄羅斯根據國際法，在其被佔領土上尊重烏克蘭的法律。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對由15名成員組成的安理會表示，俄羅斯的公投是企圖竊取領土並抹殺國際法準則，並呼籲徹底孤立俄羅斯。

ℹ️🏪🇷🇺⚡️🇺🇳⚡️🇺🇦UN says 'committed' to Ukraine's 'territorial integrity' within 'recognized' borders: Rosemary DiCarlo, United Nations under-secretary-general for political and peacebuilding affairs, tells the Security Council that the UN remains "fully committed" to the pic.twitter.com/6uDl0kzx1K — 🌐World News 24 🌍🌎🌏 (@DailyWorld24) September 27, 2022

澤倫斯基說：「這是一種非常憤世嫉俗的作法，迫使烏克蘭被佔領土上的男性人口動員到俄羅斯軍隊…與他們的祖國作戰，」

他說，如果俄羅斯在假公投中吞併被佔領的烏克蘭領土，這將意味著烏克蘭將與俄羅斯總統弗普丁不在會有任何對話。他也指責俄羅斯實施「種族滅絕政策」，讓世界遠離核災難一步之遙，他還要求應將俄羅斯排除在所有國際組織之外。

美國駐聯合國特使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）表示，華盛頓將在安理會提交一份決議草案，譴責她所謂的烏克蘭分離地區的「虛假」公投。格林菲爾德表示，如果俄羅斯否決該決議草案，華盛頓將期待大會討論關於否決權這件事。

中國駐聯合國大使張軍表示，應尊重各國主權和領土完整，遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，重視各國正當安全關切。俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）為莫斯科支持的公投進行了辯護，稱公投是「透明地」舉行的，尊重國際準則。