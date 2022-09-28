資深媒體人周玉蔻近期爭議不斷，除扯前中國小姐張淑娟涉及緋聞，26日更在北檢門口與國民黨台北市議員王鴻薇的激烈口角而引起全國矚目。對此民進黨台北市議員王世堅除表示「人要有格調」外，也喊話「選舉不該去挑戰社會的善良慈悲」。

王世堅26日在政論節目《新聞大白話》首先指出，民主社會最可貴的地方就是互相尊重，否則就不配享有自由與民主。他也表示，由於有破壞民主制度設計的疑慮，任何政治力都不適合改變媒體，但既然「沒有辦法得到這位媒體人（指周玉蔻）的自律」，那麼自己與社會都要給予壓力。

王世堅直言「人要有格調」，名譽是人的「第二生命」，周玉蔻在對張淑娟的名譽造成嚴重傷害後，「輕言一句道歉就要來結束這件事」，不管是社會還是當事人都不會認可；他也認為，任何的選舉競爭都不該去挑戰或污辱社會的善良與慈悲，「慈濟就是，這位無辜的張（淑娟）女士也是」。

最後王世堅也認為，社會會開始給聲音與壓力，而在此之後，任何再狂妄的媒體人「會得到社會的制裁」。