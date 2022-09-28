國道3北上284K＋518嘉義竹崎段，今早發生火燒車事故。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣消防局獲報出動人車前往灌救，7點50分將火勢撲滅。（呂妍庭翻攝）

國道3北上284K＋518嘉義竹崎段，今早7點20多分發生火燒車事故，一輛停放在路間自小客起火燃燒，嘉義縣消防局獲報出動人車前往灌救，7點50分將火勢撲滅，整輛車燒成廢鐵，所幸駕駛第一時間已幸運逃出，詳細狀況有待警方調查釐清。