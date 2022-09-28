國3北上竹崎段火燒車 駕駛驚逃 車慘遭燒成廢鐵 08:082022/09/28 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道3北上284K＋518嘉義竹崎段，今早發生火燒車事故。（呂妍庭翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道3北上284K＋518嘉義竹崎段，今早發生火燒車事故。（呂妍庭翻攝） 嘉義縣消防局獲報出動人車前往灌救，7點50分將火勢撲滅。（呂妍庭翻攝） 國道3北上284K＋518嘉義竹崎段，今早7點20多分發生火燒車事故，一輛停放在路間自小客起火燃燒，嘉義縣消防局獲報出動人車前往灌救，7點50分將火勢撲滅，整輛車燒成廢鐵，所幸駕駛第一時間已幸運逃出，詳細狀況有待警方調查釐清。 廣東興建中高架橋坍塌 貨櫃車駕駛死裡逃生 越南移工無照駕車衝撞市場攤商起火 路人嚇傻 開山路突聞怪味 金門男跳車目睹愛車燒成火球 #火燒車 #國3 #竹崎 #國道 #嘉義 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男突聞燒焦味停路肩查看 車子瞬間陷入火海 16:182022/09/23 社會 國3清水段砂石車凌晨翻覆邊坡 現已恢復通行 09:252022/09/25 社會 基隆路樹滑落砸中賓士車！車主驚恐憶當時：完全沒時間反應 17:182022/09/25 社會 高雄馬路驚見滿地虱目魚苗 真相曝光粗心駕駛慘吞2罰單 18:562022/09/23 社會 宜蘭清水溪遭困車輛今全數渡溪上岸 過程險象環生 17:332022/09/26 社會 騎士猛撞郵務車！桃園婦遭捲車底 送醫搶救恢復心跳 16:152022/09/23 社會 聯結車撞加油站分隔島 駕駛酒測值超標送辦 17:262022/09/24 社會 一桌4000元請選民 竹崎鄉戴姓村長羈押禁見 16:242022/09/24 社會 VOLVO新電動車 再創安全新標準 04:102022/09/25 產業．科技 高架橋上「壓到這一條」引擎蓋突掀開 駕駛嚇翻左右偏移 17:422022/09/22 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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