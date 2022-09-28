可能又有颱風！氣象專家吳德榮表示，關島西北西方有熱帶擾動發展，有機會發展成颱，影響台灣機率低，但模式有不確定性，應持續觀察。天氣方面，今天到下周二是秋老虎天氣，各地白天熱、飆37度，下周三入秋首波東北季風報到，北部及東北部降溫，探19度以下。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說道，今晨4時衛星雲圖顯示，諾盧、庫拉颱風之間，即關島西北西方有熱帶擾動正在發展。最新歐洲系集模式50次模擬路徑顯示，其向北北西朝琉球東方海面接近，之後向東北迴轉，影響台灣的機率很低，但模式有不確定性，應持續觀察。

至於天氣部分，今日至下周二（28至10月4日）中層大氣為副熱帶高壓籠罩、天氣穩定，各地晴時多雲；低層大氣盛行偏弱的東風，水氣不多，東半部及午後中南部山區偶有局部零星降雨的機率。各地白天熱、早晚涼，日夜溫差大，白天高溫升至35至37度，中午前後紫外線過量至危險級，皆為「秋老虎」天氣的特徵。

氣象局表示，下周三、四（10月5、6日）入秋首波東北季風增強，北部及東北部低溫下探19度以下，北部、東半部地區有局部短暫雨。