樂團五月天鼓手冠佑的大女兒「小玫瑰」已出落成一個窈窕淑女，IG開設8個月後粉絲便突破萬人，前陣子她在社群分享自己收到爸爸的曲目，並鼓起勇氣填詞，豈料竟有酸民稱她的資源都是來自她爸給她的光環，對此她也發文坦露想法。

已是高中生的「小玫瑰」發文分享自己近日收到的訊息，「小玫瑰，你會不會覺得你很虛榮的享受爸爸他們帶給你的光環。」她大方表示自己的確很虛榮的享受很多人的讚美，也很感謝很多人給她的支持鼓勵。「腳受傷後，關心的訊息簡直多到看不完。」她直言「我的人生從小被教育除了感謝珍惜，還是感謝珍惜。」因此會真心地接受一切。

「小玫瑰」已遠超同齡人的心態表示，經歷過這些風風雨雨，她看清了一件事，「做自己」最重要。她回覆「即使我害怕人群我依舊認真努力的生活，我本來就是個平凡簡單的女生，就跟一般同學一樣」表示「知道你們都在看著我關心著我，就讓我虛榮的享受這個屬於我的天地吧，我會繼續加油的。」

過去冠佑曾在廣播中表示，若「小玫瑰」被問到爸爸是誰，她很清楚該如何回答。而「小玫瑰」在文中的回應也展現出她過人的情商。對此，網友紛紛感到心疼，為她鼓勵「活出自己喜歡的自己就好 不要給自己留遺憾就好！」、「活成自己喜歡的樣子最重要」、「每個人的人生都不容易，但是做自己享受當下不後悔。」