金管會統計，防疫保單2022年截至9月26日理賠金額已達840.96億元、周增達63.37億元，疫苗保單理賠金額達229.44億元、周增18.48億元，雖較前周略降、仍續處理賠高峰期，未見明顯趨緩跡象。合計防疫雙險今年以來理賠金額突破千億關卡、達1070.41億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售，防疫保單今年截至26日合計承保件數485.89萬件、周增達11.62萬件，較前周新增0.56萬件顯著跳增。不過，保單收入45.21億元、周增近0.06億元，僅較前周新增0.05億元微增。

不過，防疫保單今年截至26日理賠件數達219.11萬件、周增達15.72萬件，理賠金額達840.96億元、周增達63.37億元，僅較前周新增16萬件、63.75億元次高紀錄略降，續處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的18.6倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至26日承保件數241.28萬件、周增0.33萬件，保費收入10.14億元、周增95.3萬元，較前周新增0.26萬件、88.8萬元略增。

而防疫保單今年截至26日理賠近數達55.28萬件、周增4.36萬件，理賠金額達229.44億元、周增18.48億元，雖較前周新增5.82萬件、23.03億元有所下降，仍處理賠高峰期。累計理賠金額已達今年保費收入的22.61倍。

面對防疫雙險續處理賠高峰潮，金管會已核准富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元，合計增資487億元。其中，除了新安東京海上產險外，其餘3家已完成增資。