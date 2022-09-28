富強鑫(6603)參加本次台北國際塑橡膠工業展覽會，以「FCS」塑膠「鑫」時代成果，秀出公司多年來布局於精密塑膠射出成型機台、iMF4.0智慧製造系統等多項解決方案，其中，「電動化高效節能」FA-e系列、「全電多色」CT-R系列，以及「綠能鞋材專屬」GENTREX系列等均為首度於展會中亮相。而iMF4.0智慧製造工廠系統已成功導入包括汽配業、運動、3C和民用品等產業。

富強鑫表示，隨著工業4.0掀起智慧製造的浪潮，富強鑫也推出自主開發iMF4.0智慧製造工廠系統，團隊投入逾5年時間，該方案可搭載於各品牌射出機，並與各項周邊設備，智慧聯網達到自主調適，亦有別於一般遠端監控系統及傳統製造執行系統(MES)，除監視與紀錄射出機成型作動參數(機台參數)，更將視角延伸至成型製程參數(材料參數)，強化成型參數監控的有效，透過大量運用統計、變量分析與人工智慧(AI)執行數值的分類、解析，且即時稼動監察與回饋建議，協助客戶達成預先提醒、避免意外停機、提升產品良率、智慧遠端監控與管理等，大幅度增加資料再利用的附加價值，簡化生產管理、降低管理人力成本。

富強鑫指出，目前iMF4.0智慧製造工廠系統已成功導入包括汽配業、運動產業、3C和民用品等不同客戶的智慧工廠，而iMF4.0所延伸的設備再購率亦達80％之上。

此次展會富強鑫更首推iMF4.0 Lite輕量版，提供客戶小規模採用、便捷上手，輕鬆做到與射出機智慧聯網，不僅擴大市場系統服務，提升穩健訂閱式與服務收入。也有望藉由展會的高人氣，同步拉升富強鑫旗下多款塑膠射出成型設備銷售及客戶再購率表現。

此外，富強鑫的多色射出機銷售量年年創新高，2022年上半年來自「多色」塑膠射出成型機的營收比重，已從去年同期的50％攀升至52％，其最主要受惠於汽配業客戶因應新能源車發展趨勢，加大資本支出投入以「塑」代鋼、輕量化等相關技術，目前汽配業的訂單能見度可達明年第4季。