44歲的南韓人氣演員南宮珉出道多年，靠著高帥外型和精湛演技，頗受觀眾喜愛，近期出演電視劇《千元律師》讓他再攀事業巔峰。今(28日)他則傳出結婚大事，將與小11歲、交往7年的模特女星陳雅凜，預計10月7日會在首爾新羅飯店舉行婚禮，而南宮珉所屬經紀公司已證實此事。

根據韓媒《Dispatch》報導，南宮珉和陳雅凜相戀7年，10月7日晚間將會舉行小倆口的結婚喜宴，且只會邀請雙方親友以非公開的方式進行，司儀預計會由演員好友丁文晟來擔任，雙方曾合作《金科長》、《訓南正音》等電視劇，至於祝歌人選目前尚未確定。

南宮珉與2015年因短篇電影《Light My Fire》合作陳雅凜，當時是以導演和女主角的身分擦出愛火，並於2016年甜蜜認愛，之後兩人穩定熱戀，距今已交往7年之久，2021年南宮珉在南韓《MBC演藝大賞》獲獎時，還在台上甜蜜告白，「雅凜啊，謝謝妳一直待在我身邊，我愛妳」，如今總算有好結果。

南宮珉的經紀公司935娛樂證實此事，「南宮珉與陳雅凜戀愛修成正果，婚禮會在首爾新羅飯店所舉行，對於演員邁出人生的下一步，請外界多多給予他們關照和祝福，今後會以更好的形象來回報粉絲的喜愛。」而南宮珉目前主演的《千元律師》正在熱播，且收視表現亮眼，可說是愛情、事業兩相得意。

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