「跪求翻譯…」一名爸爸在網路上透露，代課老師在女兒的聯絡簿留下2行字，但字跡潦草實在看不懂，他擔心錯過重要資訊，遂上網求助。文章曝光後，引起網友熱議，還有超神網友成功讀懂，在留言區替原PO解答。

這名爸爸無奈地在臉書社團《爆廢公社二館》發文，跪求網友協助解讀聯絡簿上代課教師的叮嚀，透過圖片可見，教師用藍色原子筆潦草寫下2行字，但不少字都省去筆畫且連著書寫，導致難以一眼看明白，原PO也直呼，「跪求翻譯…我只看得懂10/5前？回」。

文章曝光後，激起不少網友的好奇心，紛紛在留言區邊解謎邊吐槽，「對不起我盡力了，但真的看不懂」、「字太草了」、「流瓜投好回條轉美供書請10/5前繳回甲上」；最後竟真的有網友推敲出原句，猜測應該為，「流感疫苗接種意願書請10/5前繳回」。

成功看懂的網友分享秘訣，從唯一看得懂的「10/5前？回」往前回推，加上10月起即將開打公費流感疫苗，才拼湊出大概是疫苗接種意願調查書，但也坦言教師字跡潦草，「看得很辛苦」。