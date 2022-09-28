媒體人周玉蔻近期猛攻國民黨台北市長候選人蔣萬安家族，更公開高喊「我就是愛阿中！」民進黨候選人陳時中則表示，自己跟周一點私交都沒有，被外界解讀為是在「切割」。媒體人「逆風的烏鴉」指出，從陳第一次專訪給周，就可見在陳心中，周就是他最信任、最能充分表達他想法的媒體人。

逆風的烏鴉昨日在臉書發文表示，為了撇清和周玉蔻的關係，陳時中說自己和周不熟。但這句話顯然還是避重就輕。談「私交」是很無謂的，重點是誰最能代表政治人物，或者政治人物最信任誰。

逆風的烏鴉指出，政治人物信任媒體的關鍵指標之一，是「專訪」。對於有選擇權的政治人物，當然會找他信任的媒體來做專訪。陳時中在7月13日宣布參選，最先訪問他的三個電視台，分別是7月20日的三立，由鄭弘儀專訪；接著是7月23日的年代，專訪的是張雅琴；再接著是7月27日，專訪他的是胡婉玲。不過，其實有一個媒體比這三家還早專訪到陳，就是周玉蔻在寶島聯播網的廣播節目，她早在7月18日就搶到頭香，比三立、年代、民視都還早。

逆風的烏鴉分析，對媒體而言，這類專訪搶頭香是必要的，一來是其實可問的問題就是那幾個，愈後面訪到，就意味只能撿剩下的議題，不然就是炒冷飯；二來是證明自己媒體的影響力；三來則是其他媒體要跟，跟第一個專訪的可能性是最高的，後面只會越做越小。政治人物要找專訪，在有選擇的情況下，大概有兩大考量：第一是媒體的影響力，第二則是對媒體或專訪者的信任度。

綜觀以上，逆風的烏鴉直言，這個結果除了代表在陳時中心中，認為周玉蔻是他最信任、最能充分表達他想法的媒體人外，還能有第二個答案嗎？逆風的烏鴉更直接做出結論：「周玉蔻是陳時中最信任的媒體人。」